COVID19 वैक्सीन पर जल्द मिलेगी खुशखबरी! PM ने राज्यों से तैयार रहने के लिए कहा; जल्द बनेगा डिटेल प्लान

COVID-19 Vaccine Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने मंगलवार को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड19 हालात को लेकर मीटिंग की. इस दौरान उन्होंने देश में वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर भी कुछ बातें स्पष्ट कीं. उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों को अब पूरे जोर-शोर से कोल्ड स्टोरेज क्षमता बढ़ाने पर काम करना चाहिए. हम जल्द ही राज्यों के साथ चर्चा कर एक ​विस्तृत प्लान तैयार करेंगे. राज्य, जिला और यहां तक कि ब्लॉक स्तर पर भी टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है.

पीएम मोदी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर कोविड वैक्सीन का डेवलपमेंट अंतिम चरण में है. हालांकि अभी भी कुछ सवालों के सटीक जवाब हमारे पास नहीं हैं. लेकिन हम सभी संभावनाओं के लिए पूरी तरह तैयार हैं. वैक्सीन के रोल आउट का अंतिम फैसला राज्यों के साथ ​बातचीत कर के लिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि कोरोनावायरस वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है, वह दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं है. हमारे लिए जितनी जरूरी स्पीड है, उतनी ही जरूरी सेफ्टी भी है. कोरोना से लड़ाई की शुरुआत से ही हमने एक-एक देशवासी का जीवन बचाने को प्राथमिकता दी है. अब वेक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता होगी कि सभी तक वैक्सीन पहुंचे. भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा, वह हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी.

पीएम मोदी ने कहा कि हमारी टीम भारतीय डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर्स के साथ वैक्सीन को लेकर लगातार काम कर रही है. हम ग्लोबल रेगुलेटर्स, दूसरे देशों की सरकारों, मल्टी नेशनल इंस्टीट्यूशंस और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ रियल टाइम कम्युनिकेशन बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं.

पीएम मोदी ने आगे कहा कि जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर की जा रही है. वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किसे लगाई जाएगी, यह भी राज्यों के साथ मिलकर तय किया जाएगा. हर राज्य के सुझाव का इसमें बहुत महत्व होगा क्योंकि आखिरकार उनको अंदाजा है कि उनके राज्यों में ये कैसे होगा. पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों को अब पूरे जोर शोर से कोल्ड स्टोरेज क्षमता बढ़ाने पर काम करना चाहिए. हम जल्द ही राज्यों के साथ चर्चा कर एक ​विस्तृत प्लान तैयार करेंगे. राज्य, जिला और यहां तक कि ब्लॉक स्तर पर भी टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है.

पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन से जुड़ा भारत का अभियान अपने हर देशवासी के लिए एक तरह से नेशनल कमिटमेंट की तरह है. देश में इतना बड़ा टीकाकरण अभियान बिना किसी रुकावट के हो, सिस्टमैटिक और सही प्रकार से चलने वाला हो, ये केंद्र और राज्य सरकार सभी की जिम्मेदारी है.

यह भी कहा कि भारत आज कोविड19 से रिकवरी और मृत्यु दर के मामले में अन्य देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है. टेस्टिंग से लेकर इलाज तक व्यापक नेटवर्क पूरे देश में अच्छे से चल रहा है और इसे विस्तार दिया जा रहा है. पीएम केयर्स भी कोविड के खिलाफ लड़ाई में योगदान दे रहा है. इस फंड से हजारों नए वेंटिलेटर हॉस्पिटल्स को मुहैया कराए जा रहे हैं. इसके लिए 2000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

आगे कहा कि हमें वायरस के फैलाव को कम करने के लिए अपने प्रयासों को तेज करना होगा. हमें पॉजिटिविटी रेट को कम से कम 5 फीसदी पर लेकर आना है. RT-PCR टेस्ट की संख्या बढ़ानी होगी और आइसोलेट मरीजों की मॉनिटरिंग को भी और बेहतर करना होगा. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और ग्रामीण क्षेत्र के हेल्थ सेंटर्स को भी बेहतर बनाना होगा.

