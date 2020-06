पूर्वांचल एक्सप्रेसवे: इस साल के अंत तक खुलेगा देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, लॉकडाउन से रुकी थी काम की रफ्तार

Purvanchal Expressway: करीब 22,500 करोड़ की लागत से बन रहा देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस साल के आखिर तक खुल सकता है. कोविड-19 लॉकडाउन के चलते इसके निर्माण कार्य में दो महीने की हुई देरी के बावजूद यह एक्सप्रेस अपनी आधिकारिक समय-सीमा अप्रैल 2021 से महीने पहले पूरा हो जाएगा. 341 किमी लंबा और 8 लेन वाला यह एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांद सराई से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया तक जाएगा. इस एक्सप्रेसवे का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) के आधार पर हो रहा है. इससे उत्तर प्रदेश के कृषि अधारित नौ पूर्व जिलों को न केवल सीधे लखनऊ से जोड़ा जा सकेगा, बल्कि उन्हें 302 किमी लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और 165 किमी आगरा ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी कनेक्ट ​किया जा सकेगा.

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (UPEIDA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अवनीश अवस्थी का कहना है कि लॉकडाउन से पहले 10,000 श्रमिक काम कर रहे थे, अभी साइट पर 5,500 मजदूर हैं. लेकिन, हमने 8 पैकेज में काम कर ही कंपनियों को पूरी रफ्तार से काम चालू रखने और इसे पूरा करने के लिए कहा है. हमें उम्मीद है कि एक हफ्ते में पूरी वर्कफोर्स काम शुरू कर देगी. यदि मानूसन इस साल कमजोर रहता है, जैसा अनुमान है, तो प्रोजेक्ट इस साल के अंत तक पूरा हो सकता है.

UPEIDA में मीडिया सलाहकार दुर्गेश उपाध्याय का कहना है कि 80 फीसदी मिट्टी की खुदाई का काम पूरा हो चुका है और प्रोजेक्ट का करीब 48 फीसदी फिजिकल काम भी पूरा हो चुका है. शेष 52 फीसदी काम बढ़े हुए श्रमिकों की संख्या के आधार पर तय समय सीमा में पूरा हो जाएगा. जिन नौ जिलों से एक्सप्रेसवे गुजरेगा, उनके जिलाधिकारियों से कहा हे कि वे काम शुरू कराने से पहले सभी श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित कराएं. अवस्थी ने बताया, ”हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं सभी सावधारियां याा सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों को कड़ाई से पालन हो.”

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को सरकार ने आठ हिस्सों में जुलाई 2018 में शुरू किया. इसके लिए पांच कंपनियों पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड, गायत्री प्रोजेक्ट्स, जीआर इंफ्राख् ओरिएंट स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और एप्को इंफ्रा को ठेका दिया गया है. हालांकि इस प्रोजेक्ट को अखिलेश यादव की सरकार में लॉन्च किया गया था.

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रदेश के नौ​ जिलो बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, मउ और गाजीपुर से गुजरेगा. ये जिले प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल हैं. एक्सप्रेसवे के निर्माण से इस अल्प विकसित क्षेत्र के ट्रांसफार्मेशन हो सकेगा और आर्थिक संपन्नता आएगी. अवस्थी का कहना है कि यह एक्सप्रेसवे न केवल इस क्षेत्र के विकास में अहम रोल अदा करेगा बल्कि यह लोगों की जीवन शैली में भी बदलाव लाएगा. औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के अलावा पर्यटन का भी इन क्षेत्रों में विस्तार होगा. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक अलग-अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए इं​डस्ट्रियल कॉरिडोर और एग्रीकल्चर सेंटर की तरह काम करेगा.

पूर्वांचल क्षेत्र से सामानों का बड़े बाजारों में परिवहन आसान हो सकेगा, जो अबतक धन और समय के लिहाज से काफी खर्चीला है. खासकर इस ​इलाके के एग्री प्रोडक्ट जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनका एक्सप्रेसवे के जरिए आसानी से बड़े शहरों तक ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकेगा.

(स्टोरी: दीपा जयनानी)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.