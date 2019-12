दिल्ली में सर्दी ने 119 का रिकॉर्ड तोड़ा, उत्तर भारत में -0.5 डिग्री तक लुढ़का पारा

राजधानी दिल्ली में कड़ाके की सर्दी ने पिछले 119 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. राजधानी में सोमवार को 1901 के बाद दिसंबर में सोमवार को सबसे सर्द दिन रहा. भारत मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, सोमवार शाम साढ़े पांच बजे दिल्ली का अधिकतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया. इससे पहले 1901 में दिसंबर महीने में 11.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था. दिल्ली के अलावा पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त ठंड पड़ रही है. पहाड़ से आ रही सर्द बर्फीली हवाओं ने गंगा के मैदानों से लेकर मध्य भारत तक को जमा दिया है. सोमवार को दिल्ली-एनसीआर समेत कई जगहों पर कोहरे की चादर में पूरी तरह ढक गया. विजिबिलिटी शून्य दर्ज की गई. राजस्थान के सीकर में तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

India Meteorological Department (IMD): Delhi likely to record the most coldest day today in last 119 years for the month of December as day temperature till 1430 IST today has been unusually following the coldest trend with Safdarjung at 1430 IST has 9.4 degree Celsius pic.twitter.com/ksqTaIHwcM

रीजनल वेदर फॉरकास्टिंग सेंटर के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया, ”आज तापमान साल के इस दिन रहने वाले सामान्य तापमान का भी आधा है. आज दिसंबर महीने का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया.”

IMD के अनुसार, आयानगर में अधिकतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पालम में 9, लोधी रोड 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा. वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 22 साल में यह सबसे खतरनाक सर्दियों में एक है, जब दिन भर न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से भी कम रह रहा है.

स्काइमेट के मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अधिक आर्द्रता और हवा की कम रफ्तार के साथ तापमान बहुत कम है, जिससे कोहरे की घनी परत कुछ और घंटों तक बनी रहेगी.

पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा की दिशा बदलकर दक्षिण-पूर्वी होने की उम्मीद है. यह सिस्टम नमी के स्तर में वृद्धि करेगा जिससे दिल्ली के लोगों को कल सुबह भी कोहरा देखने को मिलेगा.

नए साल के दिन दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बारिश की संभावना हैं. इससे उम्मीद है कि 1 जनवरी, 2020 को यानी नए साल के पहले दिन कोहरे से राहत मिलेगी. पिछले कुछ समय से खराब श्रेणी में पल रहे प्रदूषण से भी राहत मिलने की संभावना है.

मैदानी भागों में सोमवार को सबसे ठंडा स्थान राजस्थान का सीकर शहर रहा. यहां न्यूनतम तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शीर्ष 10 सबसे ठंडे शहरों में हरियाणा के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के शहर शामिल हैं.

Input: PTI, Skymet

