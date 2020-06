सिर्फ 13 घंटे में दिल्ली से मुंबई! कहां तक पहुंचा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का काम

Delhi-Mumbai Expressway: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का काम लगातार जारी है. करीब 1,261 किमी का यह प्रोजेक्ट करीब 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है. इसमें 497 किमी के हिस्से पर काम जारी है और जल्द ही 162 किमी के एक अन्य हिस्से पर भी काम शुरू होने वाला है. इसके लिए टेंडर जारी हो चुका है. वहीं, 569 किमी हिस्से के लिए बिडिंग की प्रक्रिया जारी है. आठ लेन के इस एक्सप्रेसवे का निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) रूट के ​जरिए किया जा रहा है. इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर दोनों शहरों के बीच की दूरी 150 किमी कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 24 घंटे से घटकर 13 घंटे रह जाएगा.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे 2023-24 तक बनकर तैयार हो सकता है. यइ प्रोजेक्ट इस लिहाज से भी अहम हो गया था कि क्योंकि दिल्ली-मुंबई नेशनल कॉरिडोर के साथ स्वर्ण चजुर्भुज का NH-48 पर भारी भीड़ हो गई है. छह लेन का यह कॉरिडोर देश के रोड नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इस पर औसत ट्रैफिक करीब 80,000 पैसेंजर कार यूनिट (PCUs) है, एक आकलन के अनुसार यह जल्द ही बढ़कर, 100,000 PCUs हो जाएगा.

जून की अपनी रिपोर्ट में ब्रोकरेज फर्म क्रेडिट सूइस ने कहा था, ”ऐसा पहली बार हो रहा है जब नेशनल हाइवे अथॉरिटी आफ इंडिया (NHAI) इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनफील्ड योजना पर काम कर रहा है. इससे प्रोजेक्ट की लागत कम होगी और निर्माण समय भी कम लगेगा. जमीन अधिग्रहण कम करना पड़ा है और कॉरिडोर के लिए लोगों का पुनर्वास भी कम हुआ है.”

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा है कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरने वाले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जयपुर, कोटा, चितौड़गढ़, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, अहमदाबाद और वडोदरा की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी. दूरी और समय कम होने से इसका आर्थिक फायदा भी होने की उम्मीद है. एक्सप्रेसवे से दूरी कम होने से लॉजिस्टिक लागत कॉरिडोर पर करीब 8-9% कम होगी और इससे लाइफटाइम करीब 1,00,000 करोड़ रुपये की बचत होगी. दूरी, समय और तेल की खपत कम होगी इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी.

कॉरिडोर पर नियंत्रित एक्सेस होगा. दोनों तरह 75 एमिनिटीज का एक एक नेटवर्क खड़ा करने की योजना बनाई गई है जो 50 किमी के अंतराल पर होगी. सरकार इस आठ लेन का ऐसे ​निर्माण कराने का प्रावधान लेकर चल रही है, जिसे भविष्य में 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है. इसे 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सफर के लिहाज से डिजाइन किया गया है.

सड़क मंत्रालय का अनुमान है कि इस एक्सप्रेसवे से करीब 32 करोड़ लीटर तेल की सालाना बचत होगी. वहीं, प्रति लीटर2.68 किलो का CO2 उत्सर्जन मानकर चलें तो हर साल 85.7 करोड़ किलो CO2 उत्सर्जन कम होगा. तुलनात्मक नजरिए से देखें तो इतना उत्सर्जन कम करने के लिए 4 लाख पेड़ की जरूरत होगी, इसमें प्रति एकड़ 80 पेड़ होने चाहिए. इसके लिए वन विभाग को करीब 2 लाख हेक्टेयर की​ आवश्यकता होगी.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत किया जा रहा है. भारतमाला परियोजना के तहत 34,800 किमी का राष्ट्रीय राजमार्ग प्रस्तावित है. इस पर काम 2017 से शुरू हो और इसे अगले पांच साल में पूरा करना है. विश्लेषकों का कहना है कि पहला चरण कम से कम दो साल लेट होगा. रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि यह 2025-26 तक पूरा होगा. देशभर में सामान ढुलाई और यात्री परिवहन के लिए भारतमाला परियोजना एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है.

