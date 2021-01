इजराइल दूतावास के बाहर धमाके में सीसीटीवी कैमरे से मिले सुराग, दिल्ली पुलिस ने की घटना स्थल की जांच

दिल्ली में इजराइल दूतावास के पास हुए धमाके में दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी कैमरे से दो व्यक्तियों की जानकारी मिली है. ये दोनों व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में एक कैब से उतरते दिख रहे हैं और फिर उसके बाद वे घटनास्थल की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं जहां 29 जनवरी को शाम 5 बजकर 5 मिनट पर धमाका हुआ था. पुलिस ने ड्राइवर से संपर्क किया और अब उनके स्केच तैयार किए जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक सीसीटीवी में दिखाए दे रहे दोनों शख्स की धमाके में भूमिका का पता लगाया जा रहा है. दिल्ली पुलिस की एक क्राइम इंवेस्टीगेशन टीम ने आज 30 जनवरी को घटना स्थल की पड़ताल की है और सैंपल जुटाए हैं.

Delhi Police Special Cell has obtained CCTV footage showing a cab dropping off two persons who walk towards the spot near Israel Embassy where explosion occurred on Jan 29. Driver has been contacted & sketches are being prepared. Probe underway to ascertain their role: Sources

दिल्ली में गुरुवार 29 जनवरी की शाम को अब्दुल कलाम रोड पर इजरायल दूतावास के पास कम तीव्रता का एक धमाका हुआ. शुरुआती जांच में यह खुलासा हुआ कि बम को रोड डिवाइडर के पास फूलों के गमले में लगाया गया था. धमाके में तीन कीरों के शीशों को नुकसान पहुंचा. घटना उस समय हुई, जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुरक्षा बलों के तीनों प्रमुख कुछ किलोमीटर दूर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में मौजूद थे.

यह भी पढ़ें- उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं खरीद, गोदाम और क्रय केंद्रों की जियो टैगिंग के निर्देश

कल हुए धमाके के बाद सेंट्रल इंडीस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि सभी एयरपोर्ट, महत्वपूर्ण जगहों और सरकारी इमारतों में अलर्ट जारी किया गया है. सुरक्षा कड़ी की गई है. रॉयटर्स के मुताबिक, एक इजरायली अधिकारी ने कहा है कि इजरायल दिल्ली में हुए छोटे धमाके को आतंकवादी घटना के तौर पर देख रहा है, जिसमें किसी को चोट नहीं लगी है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.