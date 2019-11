सड़क पर उतरी दिल्ली में पुलिस, वकीलों की मारपीट के खिलाफ मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन

विगत 2 नवंबर को तीस हजारी कोर्ट से पुलिस और वकीलों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी.

राजधानी दिल्ली में संभवत: यह अपनी तरह का पहला मामला है, जब दिल्ली पुलिस सड़क पर प्रदर्शन कर रही है. दरअसल, तीस हजारी कोर्ट परिसर में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच हिंसा और वकीलों द्वारा पुलिसकर्मियों से मारपीट की घटना के विरोध में मंगलवार को दिल्ली पुलिस के जवान आईटीओ स्थित पुलिस मुख्यालय के सामने जमा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं. आईटीओ पर सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है और हाथ पर काली पट्टी बांधकर पुलिसकर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं. पुलिस के आला अधिकारी लगातार मनाने की कोशिश कर रहे हैं.

जवानों से बोले CP- हमारे लिए परीक्षा का समय

मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे पुलिस जवानों को मनाने पहुंचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में राजधानी में कुछ घटनाएं हुईं, जिसे हमने अच्छी तरह हैंडल किया. इसके बाद हालात बेहतर हो रहे हैं. उन्होंने कहा, ”मैं आप सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं. यह हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है. हमें कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी का पूरी तरह निवर्हन करने की आवश्यकता है. हमसे यह उम्मीद की जाती है कि हम कानून के रखवाले राजधानी में कानून—व्यवस्था बनाए रखेंगे.”

Delhi Commissioner of Police Amulya Patnaik: I appeal to all to maintain peace. It’s trying time for us. We need to fulfill the responsibility of maintaining&assuring law&order.

It is expected from us that we the protectors of law will continue to assure law&order in the capital https://t.co/7Mj5hKMsH8 — ANI (@ANI) November 5, 2019

तीस हजारी के बाद कई अदालतों में झड़प

बता दें कि पुलिसकर्मियों पर वकीलों के हमले के एक के बाद एक कई वीडियो सामने आने के बाद पूरे महकमे में भारी नाराजगी देखी जा रही है. पुलिसकर्मियों की मांग है कि वकीलों पर मुकदमे दर्ज किए जाएं. विगत 2 नवंबर को तीस हजारी कोर्ट से हुई हिंसा के बाद ऐसे ही मामले देश के कई अदालतों में सामने आए. सोमवार को साकेत और कड़कड़डूमा कोर्ट में पुलिसवालों को पीटने की घटनाएं हुईं. यूपी में भी वकीलों और पुलिस के बीच टकराव हो गया.

ITO-लक्ष्मी नगर सड़क पर ट्रैफिक बंद

सड़क ब्लॉक होने के बाद वहां से ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट किया, ”आईटीओ से लक्ष्मी नगर जाने वाली सड़क को फिलहाल बंद कर दिया गया है. लोगों को दिल्ली गेट या राजघाट की तरफ से जाने की सलाह है.”

Traffic Alert Traffic Movement is closed in the carriageway from ITO towards Laxmi Nagar. Motorist are advised to use Delhi Gate & Raj Ghat. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) November 5, 2019

‘हाथ में हाउ द जोश….लो सर’ का बैनर

प्रदर्शन कर रहे पुलिसवालों के हाथ में विभिन्न बैनर-पोस्टर हैं. इनमें से एक पर हाउ द जोश….लो सर, लिखा हुआ है.

Delhi: Police personnel hold protest outside Police Head Quarters (PHQ), against the clash that broke out between police & lawyers at Tis Hazari Court on 2nd November. pic.twitter.com/FRthXQTk0T — ANI (@ANI) November 5, 2019

कांग्रेस का BJP पर हमला- मोदी है तो ही ये मुमकिन है

पुलिसकर्मियों के प्रदर्शन पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, ”72 साल में पहली बार पुलिस प्रदर्शन पर. क्या यही है बीजेपी का न्यू इंडिया. देश को कहां ले जाएगी बीजेपी? कहां गुम हैं गृह मंत्री अमित शाह? मोदी है तो ही ये मुमकिन है.’