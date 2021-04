दिल्ली में एक हफ्ते का लगा लॉकडाउन तो शराब की दुकानों पर लग गई लंबी लाइन, जानिए 26 अप्रैल तक किसे मिलेगी आवाजाही की मंजूरी

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते राजधानी दिल्ली में आज रात 10 बजे से अगले सप्ताह 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाने का एलान किया गया है. इसके चलते अधिक से अधिक लोग अगले एक हफ्ते के लिए जरूरी सामानों की खरीदारी करने के लिए बाहर निकले हैं. हालांकि सबसे अधिक भीड़ लिक्वर शॉप के सामने देखने को मिल रही है. खान मार्केट में एक लिक्वर शॉप पर लोग लाइन लगाकर खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है. ऐसा ही नजारा दिल्ली के कई लिक्वर शॉप पर देखने को मिल रहा है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने दिल्ली के शिवपुरी गीता कॉलोनी में लिक्वर खरीदने आई एक महिला से जब इसे लेकर बातचीत की तो उसने कहा, ”इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये एल्कोहॉल फायदा करेगी. मुझे दवाइयों से असर नहीं होगा, पेग से असर होगा.”

#WATCH Delhi: A woman, who has come to purchase liquor, at a shop in Shivpuri Geeta Colony, says, “…Injection fayda nahi karega, ye alcohol fayda karegi…Mujhe dawaion se asar nahi hoga, peg se asar hoga…” pic.twitter.com/iat5N9vdFZ

मुख्यमंत्री केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में 100 से भी कम आईसीयू बेड्स उपलब्ध हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि अगले 6 दिनों में दिल्ली में अधिक बेड्स के लिए व्यवस्था की जाएगी और इस दौरान ऑक्सीजन, दवाइयों के लिए भी व्यवस्था की जाएगी. दिल्ली में एक दिन पहले रविवार को 25 हजार से अधिक नए कोरोना केसेज सामने आए और कोरोना के चलते 161 लोगों की मौत हुई. दिल्ली में दूसरी बार लॉकडाउन लगाया गया है, इससे पहले पिछले साल 2020 में लॉकडाउन लगाया गया था. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सभी प्रवासी मजदूरों से अपील किया है कि लॉकडाउन सिर्फ 6 दिनों के लिए ही तो अपने घर वापस जाने की बजाय दिल्ली ही रहें. उन्होंने संभावना जताई है कि लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा.

