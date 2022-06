Delhi Monsoon: दिल्ली-NCR में आ गया मॉनसून, अगले 7 दिन होगी झमाझम बारिश! इन राज्यों में रेड अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 30 जून से अगले 7 दिनों तक हल्की और मध्यम बारिश की संभावना है. आज के लिए आरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

दिल्ली एनसीआर वालों के लिए गुरूवार की सुबह राहत लेकर आई है. (File)

IMD Weather Update: पिछले कई दिन से गर्मी के साथ उमस का सामना कर रहे दिल्ली एनसीआर वालों के लिए गुरूवार की सुबह राहत लेकर आई है. आखिरकार आज यानी 30 जून को एनसीआर में मॉनसून ने दस्तक दे दी है. दिल्ली-एनसीआर के अलग अलग इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है और मौसम सुहाना बना हुआ है. मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए पूरे दिन तेज बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में पूरे हफ्ते बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक यूपी और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. दिल्ली-NCR में गिरा पार, गर्मी से राहत दिल्ली में सुबह से ठंडी हवाओं के साथ ही बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है. मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रह सकता है. मौसम विभाग के अनुसार 30 जून से अगले 7 दिनों तक हल्की और मध्यम बारिश की संभावना है. #WATCH | Delhi wakes up to a sudden rainfall in several parts. Visuals from Dwarka Sector-16 C pic.twitter.com/xVHIZaVVWF — ANI (@ANI) June 30, 2022 मॉनसून आगे बढ़ना शुरू मौसम विभाग का कहना था कि रुका हुआ मॉनसून बुधवार से आगे बढ़ना शुरू हो गया है. आईएमडी के अनुसार आगे बढ़ते हुए राजस्थान के कुछ हिस्से, पूरे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों को कवर करने के बाद मॉनसून से दिल्ली में दस्तक दे दी है. मौसम विभाग ने 30 जून को ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है. पूर्वी यूपी के लिए रेड अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी यूपी में 30 जून को भारी बारिश होगी. इसके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. पश्चिमी यूपी के लिए 30 जून और 1 जुलाई और हिमाचल प्रदेश में 30 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. पश्चिमी राजस्थान में 30 जून को आंधी तूफान आ सकता है. वहीं, 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. 1 जुलाई को भारी बारिश का अनुमान है. पूर्वी राजस्थान में 30 जून और एक जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश के आसार हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.