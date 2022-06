Delhi Monsoon: दिल्ली में मानसून का इंतजार जल्द होगा खत्म, राजधानी में कब होगी बारिश, मौसम विभाग ने दी ये जानकारी

Delhi Weather: भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में मानसून 30 जून तक दस्तक दे सकता है.

गर्मी से परेशान देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को जल्द ही इससे राहत मिल सकती है.

Delhi Monsoon: गर्मी से परेशान देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को जल्द ही इससे राहत मिल सकती है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में मानसून 30 जून तक दस्तक दे सकता है. स्काईमेट ने भी संभावना जताई है कि दिल्ली में 30 जून या एक जुलाई तक मानसून पहुंच सकता है. मौसम विभाग (IMD) ने पहले 27 जून से दिल्ली में मानसून के पहुंचने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अगले पांच दिनों में दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है. इसके अलावा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक, सिक्कम, केरल और गुजरात में भी बारिश हो सकती है. स्काईमेट में बताया गया है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 30 या फिर एक जुलाई तक मॉनसून आ सकता है. CBDT Chairman: नितिन गुप्ता बने सीबीडीटी के नए चेयरमैन, फिलहाल बोर्ड के मेंबर हैं 1986 बैच के IRS अफसर भारत के अन्य हिस्सों में क्या है स्थिति Skymetweather के अनुसार बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केरल के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस बीच, तमिलनाडु के एक या दो जगहों, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है.

राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में लो लेवल पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का क्षेत्र देखा जा सकता है. एक अन्य साइक्लोनिक सर्कुलेशन महाराष्ट्र तट से दूर पूर्व-मध्य अरब सागर के ऊपर बना हुआ है.

सब-हिमालयन पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, इंटीरियर महाराष्ट्र, तेलंगाना, दक्षिण-पश्चिम मध्यप्रदेश और गुजरात में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग के मुताबिक कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में आज और कल बारिश जारी रहेगी. पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज भारी बारिश होने की संभावना है और यह अगले 3 दिनों तक जारी रहेगी.

