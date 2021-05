दिल्ली में लॉकडाउन एक और हफ्ते बढ़ाने का एलान, अब 31 मई सुबह 5 बजे तक जारी रहेंगे प्रतिबंध

Delhi Lockdown Extended: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में लॉकडाउन को एक और हफ्ते 31 मई की सुबह 5 बजे तक बढ़ाने का एलान किया है. दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर कोविड-19 केस में गिरावट जारी रहती है, तो वह 31 मई से चरणबद्ध तरीके से दिल्ली को अनलॉक करने की शुरुआत करेंगे. केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 2.5 फीसदी पर आ गया है.

उन्होंने बताया कि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1,600 नए केस सामने आए हैं. दिल्ली सीएम ने कहा कि ऐसी संभावना है कि अगर सभी लोगों का टीकाकरण हो जाए, तो तीसरी लहर नहीं आएगी. वे सभी लोगों का जितना जल्दी संभव हो, टीकाकरण करने की योजना बना रहे हैं. वे वैक्सीन को लेकर घरेलू और विदेशी कंपनियों से बात कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि वे अपने बजट से खर्च करने के लिए तैयार हैं.

The positivity rate has come to 2.5% in Delhi. 1,600 new #COVID19 cases reported in Delhi in the last 24 hours: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/pEsFMg5Qb6

Covid-19: देश में कोरोना के 2.4 लाख नए मामले, लगातार सातवें दिन तीन लाख से कम केस

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर रविवार हम बैठते हैं, और फैसला करते हैं क्या लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए. उन्होंने बताया कि अप्रैल-मई बहुत खतरनाक था और दिल्ली ने लॉकडाउन सबसे पहले लगाया था. उन्होंने कहा कि वे लोगों से इसके बारे में पूछते रहे हैं और ज्यादातर लोगों का मानना है कि बंद को एक और हफ्ते बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे वे अब तक हुए फायदों को नहीं खो दें.

बता दें कि भारत में लगातार सातवें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या 3 लाख के आंकड़े से कम रही है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि एक दिन में कोविड-19 के 2.4 लाख नए केस सामने आए हैं. इसके साथ भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2,65,30,132 पर पहुंच गई है.

