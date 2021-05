दिल्ली में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाया गया, मेट्रो की सेवाएं बंद करने का भी एलान

Delhi Lockdown Extended: दिल्ली में लॉकडाउन को एक हफ्ते और 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलान किया कि राजधानी में इस अवधि के दौरान दिल्ली मेट्रो की सेवाएं भी बंद रहेंगी. सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले दो-तीन दिनों में पॉजिटिविटी रेट 35 फीसदी से घटकर 23 फीसदी पर आ गया है.

Delhi lockdown extended by a week till May 17; Delhi Metro services to be suspended during this period: CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/EVizv1cehl

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्होंने लॉकडाउन की अवधि को मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और कई जगहों पर ऑक्सीजन बेड को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया. केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में ऑक्सीजन की स्थिति बेहतर हुई है. उन्हें अब अस्पतालों से घबराहट या SOS कॉल नहीं मिल रही हैं.

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने दिल्ली में टीकाकरण भी शुरू कर दिया है. उन्होंने स्कूलों में बेहतरीन इंतजाम किए हैं. उन्होंने कहा कि युवा बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं. उनके मुताबिक, उनके पास वैक्सीन की कमी है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार उनकी मदद करेगी.

Covid-19 Update: देश में कोरोना के 4.03 लाख से ज्यादा नए मामले, 24 घंटों में 4,092 लोगों की मौत

केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने पिछले कुछ महीनों में व्यापारियों, महिलाओं और दूसरे लोगों से बात की है. उन्होंने कहा कि सभी लोगों का मानना है कि जहां मामलों में गिरावट आई है, यह उस स्तर पर नहीं है, जहां लॉकडाउन हटाया जा सकता है, वरना जो कुछ हमने पाया है, वह खो देंगे. इसलिए लॉकडाउन को एक और हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस समय यह थोड़ा ज्यादा सख्त होगा और मेट्रो का भी संचालन नहीं होगा.

दिल्ली में शनिवार को 17 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए थे. इसमें पिछले हफ्ते के रोजाना के औसत 23 हजार से गिरावट देखी गई थी.

