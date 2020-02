दिल्ली चुनाव परिणाम 2020: एक बार फिर केजरीवाल, प्रचंड बहुमत के साथ ‘आप’ की सत्ता में वापसी; 62 सीटों पर जमाया कब्जा

Delhi Elections 2020 Results: दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर हुए मतदान में आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीती है. 70 में से 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी (AAP) ने कब्जा जमाया है. बीजेपी के हिस्से में केवल 8 सीटें आईं हैं, वहीं कांग्रेस दिल्ली चुनाव में इस बार खाता भी नहीं खोल सकी. दिल्ली विधानसभा के पिछले चुनाव (2015) में आम आदमी पार्टी (आप) को कुल 70 में 67 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. केजरीवाल वर्ष 2013 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और उस चुनाव में आप ने सिर्फ 28 सीटों पर जीत हासिल की थी और उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी. हालांकि, उनकी यह सरकार केवल 49 दिनों तक ही चल पाई थी.

दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली (New Delhi Assembly Elections) सीट से जीते हैं. उनके खिलाफ बीजेपी से सुनील यादव चुनाव मैदान में उतरे थे. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा जैसे पार्टी के अन्य प्रमुख चेहरे भी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विजयी घोषित किए गए हैं. भगवा दल में शामिल हुए आप के बागी नेता कपिल मिश्रा को मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में आप उम्मीदवार अखिलेशपति त्रिपाठी से करारी शिकस्त मिली है. आप के अमानतुल्ला खान ने भाजपा के ब्रह्म सिंह को हरा कर ओखला सीट जीत ली. शाहीन बाग और जामिया नगर इसी निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं.

आप नेता आतिशी ने कालकाजी सीट पर जीत दर्ज की. आप सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने भाजपा की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी संतलाल को हराकर जीत हासिल की है. आप के एस. के. बग्गा ने कृष्णा नगर सीट से जीत दर्ज की है, जहां उनका मुकाबला भाजपा के अनिल गोयल से था. त्रिनगर और शालीमार बाग सीटें भी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के खाते में गई हैं. आप प्रत्याशी प्रीति तोमर ने त्रिनगर और बंदना कुमारी ने शालीमार बाग सीट जीती है.

चुनाव आयोग के अनुसार, मत-प्रतिशत की बात करें तो ‘आप’ को 53.5 फीसदी मत मिल रहे हैं. बीजेपी को 38.8 फीसदी मत मिल रहे हैं. कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत गिरकर महज 4 फीसदी के आसपास रह गया है.

चुनाव आयोग (Election Commission) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में कुल मतदाताओं की संख्या 1,46,92,136 है. मतदाताओं के लिए 2,689 स्थानों पर कुल कुल 13,750 मतदान केंद्र बनाए गए थे. दिल्ली में महिला वोटर की संख्या 66,35,635 और पुरुष वोटर 80,55,686 हैं.

दिल्ली विधानसभ चुनाव 2015 के नतीजों के अनुसार, आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटे हासिल हुई थीं. यानी ‘आप’ ने बंपर जीत हासिल की थी. जबकि भाजपा के खाते में 3 सीटें आई थी. वहीं, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था.

