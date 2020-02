Delhi Election 2020 Voting Live Updates: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए मतदान जारी, 1 बजे तक 19.37 % मतदान

पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लोगों से वोट करने को कहा

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान का दिन है। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोकतंत्र के इस महोत्सव में भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं।Urging the people of Delhi, especially my young friends, to vote in record numbers.