दिल्ली में लॉकडाउन एक और हफ्ते के लिए बढ़ाया गया, 24 मई की सुबह तक जारी रहेंगे प्रतिबंध

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एलान किया कि राजधानी में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन एक और हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है. 19 अप्रैल को लगाए गए लॉकडाउन को चौथी बार 24 मई की सुबह तक के लिए बढ़ा दिया गया है. यह कल सुबह 5 बजे खत्म होने वाला था. दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति में सुधार आ रहा है और मामलों की संख्या और पॉजिटिविटी रेट पिछले कुछ दिनों में लगातार नीचे गिर रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अब तक हुए फायदों को इस समय रियायतों की वजह से खोया नहीं जा सकता है.

#WATCH | Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal says, “We are extending the lockdown for one more week. Instead of tomorrow, lockdown is extended till next Monday, 5 am in Delhi.” pic.twitter.com/Z7cO361LlR

Covid-19: देश में कोरोना के 3.11 लाख नए मामले, 25 दिनों में सबसे कम बढ़ोतरी, 4,077 लोगों की मौत

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 की स्थिति को लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की है. पीएम मोदी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महामारी की स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बात पहले भी कर चुके हैं.

बता दें कि 3.11 लाख कोरोना वायरस संक्रमणों के साथ, भारत में 25 दिन के बाद कोविड-19 के मामलों में सबसे कम बढ़ोतरी देखने को मिली है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार को अपडेटेड डेटा के मुताबिक, 4,077 लोगों की मौत के साथ कुल मौतों की संख्या 2,70,284 पर पहुंच गई.

