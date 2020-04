लॉकडाउन: गरीबों को गेहूं-चावल के साथ तेल, छोले भी देगी दिल्ली सरकार; जानिए CM केजरीवाल का प्लान

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने एलान किया है कि कोरोनावायरस की वजह से लागू लॉकडाउन में दिल्ली सरकार और 30 लाख लोगों को राशन मुहैया कराएगी. ये ऐसे लोग हैं, जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है. इनकी मदद के लिए हर सांसद व विधायक को 2000-2000 कूपन दिए जाएंगे. इस कूपन की सहायता से जिनके पास राशन कार्ड नहीं होगा उन्हें भी अगले माह से हर कूपन पर पांच किलो राशन मिलेगा.

इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अगले महीने के राशन के साथ एक किट भी दी जाएगी, जिसमें तेल, छोले, नमक, चीनी, साबुन जैसा जरूरी सामान रहेगा. केजरीवाल ने कहा है कि सांसद व विधायक चाहे जिस राजनीतिक दल के हों, उन्हें कूपन दिए जाएंगे.

केजरीवाल के मुताबिक, गरीबों के लिए हमने पूरी तरह से फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की है. अब तक 71 लाख को 7.5 किलो मुफ्त राशन बांटा गया है. इनमें से 10 लाख लोग ऐसे थे, जिनका राशन कार्ड नहीं था. अब ऐसे और 30 लाख लोग मिले हैं.

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक, बुधवार तक दिल्ली में COVID19 के कुल 2186 पॉजिटिव मामले हैं. इनमें से 75 केस मंगलवार को पाए गए. 611 मरीज यानी लगभग 28 फीसदी लोग ठीक हो चुके हैं. 27 मरीज ICU में और 5 वेंटिलेटर पर हैं.

एक सप्ताह में जनधन खातों में बढ़ गए 8067 करोड़ रु, लॉकडान में मिली सरकारी सहायता ने जमा में किया इजाफा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 22 अप्रैल शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, देश में अबतक कोरोना वायरस के 20,471 मामले सामने आ चुके हैं. कोरोना अबतक 652 लोगों की जान ले चुका है. हालांकि, इससे अबतक 3,960 मरीज रिकवर हो चुके हैं. अभी देश में 15,859 सक्रिय मामले हैं. सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में 5,221 हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.