दिल्ली में 18+ वालों को लगेगी फ्री वैक्सीन, CM केजरीवाल का बड़ा एलान; ऐसे करें आवेदन

Free Vaccination in Delhi: दिल्‍ली में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा देखते हुए दिल्ली सरकार ने कोरोना वैक्‍सीन अभियान को तेज करने की दिशा में बड़ा फैसला किया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलान किया है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को भी फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी. माना जा रहा है कि इस फैसले से राजधानी दिल्ली में अब कोरोना वैक्‍सीनेशन प्रोग्राम में तेजी आएगी. केजरीवाल ने कहा कि देशभर में कोरोना का जबरदस्त कहर छाया हुआ है, इस कोरोना काल में सबको लग रहा है कि समाधान इसका वैक्सीन ही है.

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि 18 साल से ऊपर की आयु के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी. हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द बड़े स्तर पर लोगों का वैक्‍सीनेशन किया जाए. उन्‍होंने कहा कि 1.34 करोड़ वैक्सीन डोज खरीदने की मंजूरी दी गई है. बता दें कि देशभर में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच तीसरे चरण का वैक्सीनेशन अभियान 1 मई से शुरू हो रहा है. तीसरे चरण में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग टीका लगवा सकेंगे.

केजरीवाल ने वैक्सीन के अलग-अलग दाम को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 और दूसरे ने कहा कि वो 600 रुपये में वैक्सीन देंगे और केंद्र सरकार को 150-150 रुपये में देंगे. इसकी एक ही कीमत होनी चाहिए. यह समय लाभ कमाने का नहीं है. अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन निर्माताओं से अपील करते हुए कहा कि वे कीमत को 150 रुपये पर लेकर आ जाएं.

वैक्सीन लगवाने के लिए सबसे पहले cowin.gov.in की वेबसाइट पर जाकर और अपना मोबाइल फोन नंबर दर्ज करना होगा. ऐसा करते ही मोबाइल फोन नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड मिलेगा. इसे वेबसाइट पर पर लिखे ओटीपी बॉक्स में लिखना होगा. इसके बाद वेरिफ़ाई लिखे आइकन पर क्लिक करें. इससे ये वेरिफाई हो जाएगा.

ऐसा करते ही उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन का पेज नजर आएगा, यहां पर उपभोक्ता को अपनी जानकारी देनी होगी. इसके साथ ही एक फोटो आइडी भी साझा करनी पड़ेगी. रजिस्ट्रेश करते समय ध्यान रखें कि अगर आपको पहले से कोई बीमारी है जैसे- शुगर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा अन्य तो इसकी जानकारी विस्तार से दें. इसके बाद रजिस्टर वाले आइकन पर क्लिक करें. इस दौरान आपको टाइम स्लॉट भी तय करने का विकल्प मिलेगा. रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर उपभोक्ता को कम्प्यूटर स्क्रीन पर अपनी अकाउंट डिटेल नजर आएगा.

