सेना को मिलेंगी 4960 MILAN-2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, BDL से 1188 करोड़ की डील; क्या है खासियत

Defence Deal: पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान के साथ सैन्य तनाव के बीच केंद्र सरकार सेना को लगातार मजबूत करने में लगी है. इसी क्रम में डिफेंस मिनिस्ट्री ने 19 मार्च को डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ बड़ा करार किया है. न्यूज एजेंसी के मुताबिक 4,960 MILAN-2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की सप्लाई को लेकर एक डील साइन कर गई है. ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भारतीय सेना कौ सौंपी जाएगी. यह पूरी डील 1188 करोड़ रुपये की बताई जा रही है.

Defence Ministry today signed a contract with Bharat Dynamics Limited to supply 4,960 MILAN-2T Anti-Tank Guided Missiles to Indian Army at a cost of Rs 1,188 crores in Delhi. The Milan-2T is produced by BDL under license from a defence firm from France: Defence Ministry pic.twitter.com/JRoKeeZWUp

रक्षा मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है. MILAN-2T को भारत डायनामिक्स लिमिटेड की ओर से फ्रांस की एक रक्षा फर्म से मिले लाइसेंस के तहत विकसित किया जा रहा है. माना जा रहा है कि इस डील के पूरा होने से भारतीय सेना की क्षमता और मजबूत होगी. भारत डायनामिक्स की ओर से सभी 4,960 MILAN-2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिलने में 3 साल का समय लग सकता है.

MILAN-2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के शामिल होने से सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों में बढ़ोत्तरी होगी और सेना को मजबूती मिलेगी. साथ ही डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया की पहल को बढ़ावा मिलेगा. रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह डील आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक बड़ा कदम है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.