DDA Housing Scheme: डीडीए ने शुरू की हाउसिंग स्कीम 2021, डेडलाइन से लेकर फ्लैट्स की जानकारी यहां देखें

DDA Housing Scheme: राजधानी दिल्ली में अपना एक घर होने का सपना जल्द ही पूरा होगा. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की नई आवासीय योजना को नए साल 2021 के दूसरे दिन डीडीए उपाध्यक्ष ने ऑनलाइन लांच कर दिया है. इस योजना के तहत जसोला, वसंत कुंज, द्वारका सेक्चर 16 व 19, रोहिणी और मंगलापुरी में 1354 फ्लैट्स के लिए आवेदन मंगाए गए हैं. इन फ्लैट्स में 254 एचआईजी (हायर इनकम ग्रुप), 757 एमआईजी (मिडिल इनकम ग्रुप), 52 एलआईजी (लोअर इनकम ग्रुप) और 291 ईडब्ल्यूएस (इकोनॉमिक वीकर सेक्शन) श्रेणी के फ्लैट्स हैं. इस योजना के तहत 16 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी.

डीडीए के मुताबिक हाउसिंग स्कीम के तहत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी. डीडीए की यह हाउसिंग स्कीम एक नए सॉफ्टवेयर आवास के जरिए पूरी होगी. आवेदकों को सिर्फ एक बार एग्जेक्यूशन डीड के उद्देश्य से डीडीए जाना होगा. यानी सिर्फ एक बार मकान का पजेशन लेने के लिए उसे डीडीए में फिजिकल रूप से उपस्थित होना होगा. इससे पहले अलॉटमेंट की प्रक्रिया रजिस्टर्डर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए की जाती थी. इसके अलावा इस बार डीडीए फ्लैट्स के लिए प्रिफरेंसियल लोकेशन चार्जेज नहीं है.

डीडीए ने एक खास सॉफ्टवेयर आवास डेवलप किया है. आवेदकों को डीडीए वेबसाइट पर आवास सॉफ्टवेयर में हाउसिंग स्कीम-2021 के विकल्प पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदकों को नाम, मोबाइल नंबर और पता समेत अन्य जानकारियां देनी होंगी. रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदक का खाता खुल जाएगा और वे हाउसिंग स्कीम के तहत आवेदन कर सकेंगे.

डीडीए की हाउसिंग स्कीम-2021 के तहत सिर्फ भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं. जिन लोगों के पास दिल्ली में 67 वर्गमीटर से अधिक का फ्लॉट या फ्लैट है, वे आवेदन नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा जो लोग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट्स के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनकी आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा उनके परिवार की आय 10 लाख रुपये से अधिक की नहीं होनी चाहिए.

