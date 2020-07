Dassault Rafale in India LIVE updates: वायुसेना के लिए गेमचेंजर होगा राफेल! आज पहुंचेगा 5 विमानों का बेड़ा

राफेल के अंबाला एयरबेस पर पहुंचने के बाद इसे वाटर सैल्यूट दिया जाएगा.

Water salute to be given to the five Rafale fighter aircraft after their landing at Ambala airbase in Haryana today. Air Force Chief RKS Bhadauria to be present at the airbase at that time. (File photo of a Rafale fighter aircraft) pic.twitter.com/cCW3tZ9FKj