Cyclone Nivar Latest News: रात 2 बजे के बाद लैंडफॉल कर सकता है ‘निवार’, चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान सेवाएं बंद

चेन्नई के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है.

Tamil Nadu Weather forecast, Cyclone Nivar Latest Updates: बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ तूफान निवार तमिलनाडु के तट से आज टकराने वाला है. NDRF के डायरेक्टर जरनल एसएन प्रधान ने बातया कि तूफान निवार 26 नवंबर को देर रात 2 बजे के बाद लैंडफॉल (भूस्खलन) कर सकता है. तमिलनाडु में एक लाख से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया है और पुडुचेरी में एक हजार से ज्यादा लोगों को निकाला गया है.

मौसम विभाग के अनुसार आज रात तक 145-150 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तूफान आ सकता है. इससे पहले ही चेन्नई में जगह-जगह पर भारी बारिश शुरू हो चुकी है. तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री क्षेत्रों का दौरा कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं. इसके अलावा रेलवे ने आज 26 नवंबर की कुछ और ट्रेनों को रद्द कर दिया है. वहीं, चेन्नई में मौसम की खराब स्थिति को देखते हुए चेन्नई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ने उड़ान के संचालन को आज शाम 7 बजे से गुरुवार को सुबह 7 बजे तक निलंबित कर दिया है.

आईएमडी के डीजी डॉ मृत्युंजय मोहपात्रा के मुताबिक निवार के कारण सबसे अधिक नुकसान पुडुचेरी और कराइकल में होने की आशंका है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आज तमिलनाडु में सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जा चुकी है और पुडुचेरी में धारा 144 लगाई जा चुकी है. मौसम विभाग के अनुसार चेन्नई से 350 किमी दक्षिण-पूर्व में साइक्लोन निवार आगे बढ़ रहा है.

Tamil Nadu: Rain lashes Chennai as #CycloneNivar is expected to make landfall between Karaikal and Mamallapuram later today Chennai/Meenambakkam received 120 mm rainfall from 0830 hours yesterday till 0530 hours today, as per India Meteorological Department pic.twitter.com/04PVft591E — ANI (@ANI) November 25, 2020

26 और 28 नवंबर को रद्द हुई ट्रेनों की पूरी सूची

रेलवे ने साइक्लोन निवार के कारण कल यानी 26 नंवबर को इन ट्रेनों को रद्द कर दिया है.

ट्रेन 02675/02676 डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-कोयम्बटूर- डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन

ट्रेन 06027/06028 डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-कोयम्बटूर- डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन

ट्रेन 06075/06076 डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल- केएसआर बेंगलूरु- डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन

ट्रेन 02680/02679 डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-कोयंबटूर स्पेशल ट्रेन

ट्रेन 02608/02607 केएसआर बेंगलूरु- डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल- केएसआर बेंगलूरु स्पेशल ट्रेन

ट्रेन 06057 डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-तिरुपति स्पेशल ट्रेन

ट्रेन 06008 तिरुपति- डॉ एमजीआर चेन्नई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन

ट्रेन 02606 करालक्कुडी- चेन्नई एगमोर- करालक्कुडी स्पेशल ट्रेन

ट्रेन 02636/02635 मदुरै- चेन्नई एगमोर-मदुरै स्पेशल ट्रेन

ट्रेन 06795/06796 चेन्नई एगमोर- त्रिचुरापल्ली-चेन्नई एगमोर स्पेशल ट्रेन

इन सबके अलावा 28 नवंबर की एक ट्रेन रद्द हुई है.

ट्रेन 06012 निजामुद्दीन-कन्याकुमारी स्पेशल ट्रेन

Southern Railway cancels seven trains on November 26. #CycloneNivar https://t.co/DOLKsHdEi4 pic.twitter.com/3nhWtb2OUr — ANI (@ANI) November 25, 2020

पुडुचेरी में 80 स्थानों पर बटेंगे खाना और दवाईयां

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणस्वामी ने कालापेट के समीप कनकचेट्टीकुलम एरिया में दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया. यहां लैंडफाल की आशंका व्यकत् की गई है. सभी लोगों को बाहर निकलने से मना किया गया है और निचले क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि 12 घंटे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आपूर्ति शुरू हो जाएगी. इसके अलावा 80 स्थानों को चिन्हित कर दिया गया है, जहां खाना और दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी.

तमिलनाडु में बारिश शुरू

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बारिश शुरू हो चुकी है. आईएमडी के मुताबिक चेन्नई और मीनाम्बक्कम में कल सुबह 08:30से आज सुबह 5:30 तक 120 मिमी बारिश हो चुकी है. इसके अलावा तमिलनाडु में कांचीपुरम में भी भारी बारिश शुरू हो चुकी है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एके पलानास्वामी ने चेम्बरंबक्कम झील का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया. बाढ़ से बचने के लिए चेम्बरंबक्कम झील के शटर खोल दिए गए हैं ताकि पानी अडयार नदी में जा सके. चेन्नई में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव होने लगा है.

Tamil Nadu: Severe water-logging in the area around Chennai’s Poonamallee High Road, following heavy rains. pic.twitter.com/U30rsD6gVs — ANI (@ANI) November 25, 2020

इंडिगो ने रद्द की 49 उड़ानें, ट्रेनें भी हुई रद्द

साइक्लोन निवार के खतरे को देखते हुए इंडिगो फ्लाइट्स ने दक्षिणी क्षेत्रों मुख्य रूप से चेन्नई से आने वाले या वहां जाने वाली 49 उड़ानों को रद्द कर दिया है. इंडिगो ने एक बयान जारी कर कहा है कि 26 नवंबर की उड़ानों के बारे में अभी आज स्थिति की जायजा लेकर फैसला लिया जाएगा.

निवार को लेकर तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को हालात की समीक्षा की और जिला प्रशासनों को सतर्क रहने को कहा. इसके अलावा अगला आदेश आने तक जिलों के भीतर और एक जिले से दूसरे जिले तक बस सेवाएं निलंबित हो चुकी हैं. कुछ जिलों में ट्रेन सेवा भी आंशिक और पूर्ण रूप से रद्द कर दी गई हैं.

पीएम मोदी हरसंभव मदद का दे चुके हैं आश्वासन

एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की. पीएम मोदी ने प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुरक्षा की कामना करते हुए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया है.

एक दिन पहले यानी 24 नवंबर को निवार को लेकर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक की. इस बैठक में तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्रियों के अलावा कई मंत्रालयों के सचिव भी शामिल रहे.

पुडुचेरी में निचले इलाके खाली करवाए गए

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सेंट्रल कंट्रोल रूम राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ मिलकर लोगों को मदद पहुंचा रहा है. उन्होंने बताया कि निचले क्षेत्रों को खाली करवा दिया गया है और उन्हें खाना, पानी, हैंड सैनिटाइजर्स और फेस मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है. मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है.

पुडुचेरी में धारा 144 लागू

चक्रवाती तूफान की आशंका को देखते हुए पुडुचेरी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कल रात यानी 24 नवंबर को 9 बजे से 26 नवंबर की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दिया है. यह आदेश पूरे पुडुचेरी में लागू होगा. सभी दुकानें बंद रहेंगी. सिर्फ मिल्क स्टेशंस, पेट्रोल स्टेशन और फॉर्मेसी खुली रहेंगी.

Puducherry: District Magistrate orders imposition of Section 144 from 9 pm tonight till 6 am, 26th Nov in entire Puducherry region, in wake of #CycloneNivar. All shops & establishments will remain closed. Only milk stations, petrol stations & pharmacies are allowed to operate. pic.twitter.com/LdoR4Mxstj — ANI (@ANI) November 24, 2020

आवश्यक वस्तुओं के भंडार की सलाह

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने इसे लेकर अपने कैबिनेट सहयोगियों एवं अधिकारियों को पूरी तरह सतर्क रहने और मौसम प्रणाली के कारण हो सकने वाले नुकसान को न्यूनतम करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि एनडीआरएफ के छह दल कुड्डालोर और दो दल चेन्नई में तैनात होने चाहिए. राजस्व मंत्री आर बी उदयकुमार ने कहा है कि निचले इलाकों में रह रहे लोगों को तत्काल राहत शिविरों में चले जाना चाहिए और जिन इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका है, वहां लोगों को आवश्यक वस्तुओं का भंडार रखना चाहिए. निवार को लेकर आज तमिलनाडु में सार्वजनिक छुट्टी घोषित है.

Tamil Nadu CM Edappadi K Palaniswami declares statewide public holiday tomorrow as #CycloneNivar is expected to cross Tamil Nadu-Puducherry coasts between Karaikal and Mamallapuram during late evening pic.twitter.com/EAmQcX49Rm — ANI (@ANI) November 24, 2020

NDRF के 30 दल करेंगे मदद

चक्रवाती तूफान निवार के मद्देनजर राहत राहत और बचाव कार्य शुरू करने के लिए एनडीआरएफ के 30 दलों को तैयार किया गया है. एनडीआरएफ के एक दल में करीब 35 से 45 जवान होते है. जवानों की संख्या प्रभावित क्षेत्रों में काम को देखते हुए निर्धारित की जाती है. इनके पास पेड़ व खंभों को काटने की मशीनें, सामान्य दवाएं और प्रभावितों की मदद के लिए अन्य संसाधन होते हैं. इन दलों को प्रभावित क्षेत्रों से स्थानीय लोगों को निकालने में सहायता पहुंचाने समेत राहत और बचाव कार्यों के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए तैनात किया जाएगा.

एनडीआरएफ के डीजी एनएन प्रधान ने बताया कि तमिलनाडु से 30 हजार और पुडुचेरी से 7 हजार लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से निकाला जा चुका है. उन्होंने कहा कि कम से कम नुकसान की संभावना पर काम किया जा रहा है.

About more than 30,000 people have been evacuated from Tamil Nadu & 7,000 people have been evacuated from Puducherry. Central, state & local governments are working in tandem. All efforts are being made to minimise damage: SN Pradhan, DG, National Disaster Response Force https://t.co/npi9jJx4Oi — ANI (@ANI) November 25, 2020