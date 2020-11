तमिलनाडु तट से कल शाम तक टकरा सकता है चक्रवात ‘निवार’, पुडुचेरी में धारा 144; बचाव, राहत पर सरकार मुस्तैद

तमिलनाडु और पुडुचेरी तट से कल यानी 25 नवंबर को चक्रवाती तूफान ‘निवार’ के टकराने की आशंका को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकार सभी आवश्यक तैयारियां कर रही हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इसे लेकर ट्वीट किया है कि चक्रवाती तूफान ‘निवार’ बुधवार शाम तमिलनाडु और पुडुचेरी में पहुंच सकता है. इसे लेकर पीएम मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईके पलानीस्वामी और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणस्वामी से बातचीत किया. पीएम मोदी ने प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुरक्षा की कामना करते हुए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया है.

Spoke to Tamil Nadu CM Shri @EPSTamilNadu and Puducherry CM Shri @VNarayanasami regarding the situation in the wake of Cyclone Nivar. Assured all possible support from the Centre. I pray for the safety and well-being of those living in the affected areas.

तमिलाडु की राजधानी चेन्नई के कुछ हिस्सों में बारिश शुरू भी हो चुकी है.

Tamil Nadu: Rain lashes parts of Chennai. #NivarCyclone is very likely to cross Tamil Nadu & Puducherry coasts between Karaikal & Mamallapuram on evening of 25th November, as per IMD. pic.twitter.com/BNi9IfGGFD

मौसम विज्ञान विभाग के ट्वीट के मुताबिक चक्रवाती तूफान ‘निवार’ बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम और पुडुचेरी से 410 किमी दक्षिण-पूर्व व चेन्नई से 450 किमी दक्षिण-पूर्व में पिछले तीन घंटे से लगातार स्थिर बना हुआ है. अगले 24 घंटे में इसके चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है और कल शाम को यह 100-110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से कराईकल और मामल्लपुरम के बीच तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से गुजरने का पूर्वानुमान है.

इस चक्रवाती तूफान के कारण 24-26 नंवबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बादलों की गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा दक्षिणी तट आंध्र प्रदेश, रायलसीमा पर 25-26 नवंबर को और तेलंगाना में 26 नवंबर को बारिश होने की संभावना है. तमिलनाडु और पुडुचेरी में के उत्तरी इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका है.

♦ The Cyclonic Storm “NIVAR” over southwest Bay of Bengal remained practically stationary during past 03 hours, and lay centred at 0830 hrs IST of 24th November, 2020 over southwest Bay of Bengal near latitude 10.0°N and longitude 83.0°E, about 410 km eastsoutheast of Puducherry pic.twitter.com/bWhpicceMe

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने इसे लेकर एक समीक्षा बैठक की और अपने कैबिनेट सहयोगियों एवं अधिकारियों को पूरी तरह सतर्क रहने और मौसम प्रणाली के कारण हो सकने वाले नुकसान को न्यूनतम करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि एनडीआरएफ के छह दल कुड्डालोर और दो दल चेन्नई में तैनात होने चाहिए. राजस्व मंत्री आर बी उदयकुमार ने कहा है कि निचले इलाकों में रह रहे लोगों को तत्काल राहत शिविरों में चले जाना चाहिए और जिन इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका है, वहां लोगों को आवश्यक वस्तुओं का भंडार रखना चाहिए.

निवार को लेकर तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को हालात की समीक्षा की और जिला प्रशासनों को सतर्क रहने को कहा है. इसके अलावा अगला आदेश आने तक जिलों के भीतर और एक जिले से दूसरे जिले तक बस सेवाएं निलंबित हो चुकी है. कुछ जिलों में ट्रेन सेवा भी आंशिक और पूर्ण रूप से रद्द कर दी गई है.

चक्रवाती तूफान की आशंका को देखते हुए पुडुचेरी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आज रात 9 बजे से 26 नवंबर की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दिया है. यह आदेश पूरे पुडुचेरी में लागू होगा. सभी दुकानें बंद रहेंगी. सिर्फ मिल्क स्टेशंस, पेट्रोल स्टेशंस और फॉर्मेसीखुली रहेंगी.

Puducherry: District Magistrate orders imposition of Section 144 from 9 pm tonight till 6 am, 26th Nov in entire Puducherry region, in wake of #CycloneNivar.

All shops & establishments will remain closed. Only milk stations, petrol stations & pharmacies are allowed to operate. pic.twitter.com/LdoR4Mxstj

— ANI (@ANI) November 24, 2020