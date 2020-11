Cyclone Nivar Latest News: कर्नाटक और आंध्र की तरफ बढ़ा ‘निवार’, बंगलुरु पर IMD की चेतावनी

Cyclone Nivar Latest News: तमिलनाडु और पुडुचेरी के बाद साइक्लोन निवार अब कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है. आईएमडी ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में बंगलूरु में थंडरस्टॉर्म (बादलों की तड़क) सुनाई दस्तक दे सकती है. बंगलूरु ग्रामीण, बंगलूरु शहरी, कोलार और टुम्कूर में लोगों को बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है. तमिलनाडु सरकार के टॉप ऑफिसियल्स के मुताबिक स्थिति लगभग सामान्य हो चुकी है क्योंकि जरूरी सेवाएं शुरू हो चुकीं है.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने कु्ड्डालोर में राहत शिविरों का दौरा किया और राहत सामग्री का वितरण किया. डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने भी चेन्नई के वेलाचेरी क्षेत्र में स्थिति का जायजा लिया और खाने व कपड़े वितरित किए.

साइक्लोन निवार के कारण सरकारी बसों की सेवा 24 नवंबर में तमिलनाडु के कुछ जिलों में बंद कर दी गई थी. इन्हें आज दोपहर फिर से शुरू कर दिया गया है. इसके अलावा चेन्नई एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं. यह जानकारी चेन्नई एयरपोर्ट ने ट्वीट के जरिए दी.

तमिलनाडु के एडीशनल चीफ सेक्रेटरी अतुल्य मिश्रा का कहना है कि अब तक तीन लोगों की मौत हुई है और 100 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है. तमिलनाडु में 2 लाख लोग राहत शिविरों में हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वह तमिलनाडु और पुडुचेरी में राहत कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं.

ऑफिशियल्स अब पॉवर सप्लाई फिर शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं. तटीय इलाकों में साइक्लोन के कारण इसकी समस्या हो गई थी. अथॉरिटीज प्रभावित क्षेत्रों से पानी बाहर निकाल रहे हैं ताकि जल्द से जल्द पॉवर सप्लाई शुरू हो सके. खबरों के मुताबिक 300 पेड़ जड़ से उखड़ गए.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक चक्रवाती तूफान निवार के कारण पुडुचेरी के निकट आज आधी रात के करीब लैंडफाल हुआ. आईएमडी का कहना है कि पुडुचेरी के निकट तट पार करने के बाद हल्का कमजोर पड़ा है. तमिलनाडु सरकार ने भी जानकारी दी है कि राज्य में कुछ जगहों से नुकसान की खबर आई हैऔर अब तक तीन लोगों की जान जा चुकी है.

मौसम विभाग के मुताबिक चेन्नई समेत तमाम इलाकों में अभी कल तक मध्यम से तेज बारिश जारी रहेगा. खतरों को देखते हुए मछुआरों को अभी समुद्र के पास नहीं जाने की सलाह दी गई है. आईएमडी-चेन्नई के डिप्टी डायरेक्टर जनरल एस बालचंद्रन के मुताबिक अब तूफान लैंड एरिया में हैं और इसकी वजह से भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी. उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगले तीन घंटे में यह और कमजोर होकर 65-75 किमी प्रति घंटे तक रह जाएगा.

Puducherry: Centre of #CycloneNivar crossed coast near Puducherry during 11:30 pm of 25th Nov to 2:30 am of 26th Nov. It then weakened & lay as a severe cyclonic storm at 2:30 am of Nov 26. Winds in NE sector from Puducherry will gradually decrease to 65-75 kmph during next 3 hrs pic.twitter.com/pfzPJJLIYT

— ANI (@ANI) November 25, 2020