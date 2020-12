‘निवार’ के बाद अब ‘बुरेवी’ साइक्लोन का खतरा, IMD का रेड अलर्ट; PM ने तमिलनाडु और केरल के CM से की बात

Cyclone Burevi: हाल ही में आए निवार साइक्लोन के बाद अब तमिलनाडु और केरल पर नए चक्रवाती तूफान बुरेवी का खतरा मंडरा रहा है. भारत मौसम विभाग (IMD) ने बुरेवी साइक्लोन को लेकर 3 दिसंबर के लिए दक्षिणी तमिलनाडु और दक्षिणी केरल के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. रेड अलर्ट तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथनमथिट्टा और अलप्पुझा जिलों के लिए जारी किया गया है. विभाग की साइक्लोन वार्निंग डिवीजन ने मंगलवार को कहा था कि बुरेवी साइक्लोन 4 दिसंबर को तमिलनाडु से टकरा सकता है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक बुलेटिन में कहा है कि कि श्रीलंका के त्रिंकोमाली पहुंचने के बाद बुरेवी के मन्नार की खाड़ी और तमिलनाडु में कन्याकुमारी के आसपास कोमोरिन इलाके की ओर आने की आशंका है. विभाग ने बताया कि उसके बाद वह पश्चिम-दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ेगा और चार दिसंबर की सुबह कन्याकुमारी और पम्बन के बीच दक्षिण तमिलनाडु तट को पार करेगा.

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि साइक्लोन बुरेवी को देखते हुए 175 परिवारों के 697 लोगों को राहत शिविरों में भेज दिया गया है. 2489 अन्य कैंपों की पहचान की गई है. राज्य में एनडीआरएफ की 8 टीम पहुंच गई हैं. एयरफोर्स और नेवी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस के लिए तैयार हैं.

इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों से बात की. उन्होंने ‘बुरेवी’ के कारण इन राज्यों के कई हिस्सों में बन रहे हालात पर चर्चा की. पीएम मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है. पीएम ने ट्वीट में कहा कि मैं प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा की कामना करता हूं.

