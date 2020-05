Cyclone Amphan Updates: PM मोदी ने बंगाल को दिए 1000 करोड़, मृतकों-घायलों के परिजनों के लिए मुआवजा का एलान

Cyclone Amphan Latest Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल के लिए 1 हजार करोड़ रुपये की अंतरिम सहायता का एलान किया है. उत्तर 24 परगना जिले के Basirhat में राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ स्थिति की समीक्षा करने के बाद मोदी ने वीडियो मैसेज में यह एलान किया. मोदी ने साइक्लोन अम्फान की वजह से हुई तबाही में मृत लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50 हजार रुपये की राशि देने का भी एलान किया है.

अब तक बेहद खतरनाक इस चक्रवाती तूफान से राज्य में कम से कम 77 लोगों की मौत हो चुकी है. साइक्लोन अम्फान से उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मिदनापुर, कोलकाता, हावड़ा और हुगली जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है. पीएम ने कहा कि मैं राज्य के लिए 1,000 करोड़ रुपये की एडवांस अंतरिम सहायता की घोषणा करता हूं.

उन्होंने कहा कि घरों को नुकसान के साथ कृषि, ऊर्जा और दूसरे क्षेत्रों को हुए नुकसान के लिए विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस संकट और निराशा के समय में पूरा देश और केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ है.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइक्लोन अम्फान को देखते हुए शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा कर रहे हैं. इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा था कि उन्होंने ऐसी आपदा पहले कभी नहीं देखी थी. वे प्रधानमंत्री से राज्य का दौरा करने और स्थिति का जायजा लेने का अनुरोध करती हैं. एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने गुरुवार दोपहर कहा था कि अम्फान ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हिट किया था. पश्चिम बंगाल में नुकसान ज्यादा हुआ है.

