Cyclone Amphan News: 1999 में आए ओडिशा साइक्लोन के बाद दूसरा सबसे गंभीर व सुपर साइक्लोन है ‘अम्फान’: भारतीय मौसम विभाग

Cyclone Amphan Latest West Bengal, Vizag, Odisha Weather Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि अम्फान 1999 में आए ओडिशा साइक्लोन के बाद सबसे गंभीर और दूसरा सुपर साइक्लोन है. हम इस पर नजर रखने के लिए सभी टूल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं. अम्फान की मौजूदा विंड स्पीड लगभग 200-240 ​किमी प्रति घंटा है. यह उत्तर-उत्तर पश्चिम दिशा में 15 किमी प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रहा है. लेकिन हमारा अनुमान है कि यह रफ्तार बढ़ेगी.

भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि सुपर साइक्लोन अम्फान पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हतिया द्वीप के बीच पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र को 20 मई की दोपहर से शाम के दौरान क्रॉस कर लेगा. उस वक्त विंड स्पीड 155-165 किमी प्रति घंटे की होगी और 185 किमी प्रति घंटे की स्पीड से हवा के झोंके आएंगे. NDRF की ओर से कहा गया है कि अम्फान बुधवार को भूस्खलन लेकर आएगा. यह बेहद गंभीर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है. उसी के मुताबिक तैयारी की जा रही है.

बुधवार को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश भी होगी. नॉर्थ कोस्टल ओडिशा में बहुत भारी बारिश होगी. ईस्ट व वेस्ट मेदिनीपुर, साउथ व नॉर्थ परगना, हावड़ा, हुगली, कोलकाता और इससे सटे जिलों में भारी बारिश होगी. साइक्लोन की वजह से खंभों, कच्चे घरों, पेड़ों, होर्डिंग आदि उखड़ सकते हैं. रेल व सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है.

आज कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा की अध्यक्षता में सुपर साइक्लोन अम्फान को लेकर नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हुई थी. इसके बाद मंगलवार शाम 4 बजे भारतीय मौसम विभाग और एनडीआरएफ के महानिदेशकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. कॉन्फ्रेंस में एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने बताया कि गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है. केन्द्र और राज्य दोनों मिलकर जरूरी तैयारी में जुटे हैं. इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि कम से कम 3 लाख लोग राज्य के 3 तटीय जिलों से निकाले जा चुके हैं. उन्हें राहत शिविरों में भेज दिया गया है. उन्होंने रेलवे से अपील की है कि एहतियात के तौर पर राज्य में प्रवासी मजदूरों को बुधवार, गुरुवार सुबह को वापस न लाया जाए. साइक्लोन अम्फान से निपटने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं.

ओडिशा और पश्चिम बंगाल में द्वारा इस वक्त जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनमें 20 मई तक प्रभावित इलाकों में मछली पकड़ने पर पूरी तरह रोक, रेल व रोड ट्रैफिक को डायवर्ट या सस्पेंड किया जाना, प्रभावित इलाकों में लोगों का घरों के अंदर ही रहना, मोटर बोट्स और छोटे शिप्स के मूवमेंट पर रोक शामिल हैं.

इस बीच ओडिशा में लोगों को तूफान की चपेट में आ सकने वाले इलाकों से निकालने की मुहिम पूरे जोर पर है. लोगों को निकटतम साइक्लोन शेल्टर्स में लाया जा रहा है और उनके खाने व सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है. एनडीआरएफ के डीजी ने बताया कि साइक्लोन शेल्टर्स में जहां 1000 लोग बन सकते हैं, वहां केवल 500 लोग रखे जा रहे हैं. अम्फान और कोविड19 दोनों को लेकर लोगों को बराबर जागरुक किया जा रहा है. पश्चिम बंगाल का सागर आयलैंड बुरी तरह प्रभावित हो सकता है. इसलिए वहां तेजी से अम्फान को लेकर जागरुकता फैलाई जा रही है और कैंपेन चलाए जा रहे हैं.

NDRF के डीजी ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि हम दो आपदाओं का एक साथ सामना कर रहे हैं. एक तरफ तो कोविड19 पहले से है और दूसरी तरफ साइक्लोन आ रहा है. हम इस चुनौती की गंभीरता के मुताबिक कदम उठा रहे हैं. एनडीआरएफ की कुल 34 टीम तैनात हैं और 7 स्टैंडबाई पर हैं. इनमें से 15 टीम ओडिशा और 19 पश्चिम बंगाल में तैनात की जा चुकी हैं. उन्होंने जागरुकता, संपर्क और लोगों को तूफान की चपेट में आ सकने वाली जगहों से निकालना शुरू कर दिया है. अगर सारी कम्युनिकेशन लाइन टूट जाती हैं, तो भी ये टीम संपर्क कर सकेंगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.