Cyclone Amphan News: ‘अम्फान’ बना सुपर साइक्लोन, PM ने दिया हरसंभव मदद का भरोसा

Cyclone Amphan Latest West Bengal, Vizag, Odisha Weather Update: चक्रवाती तूफान अम्फान (Amphan) सुपर साइक्लोन में बदल गया है. इसके चलते ओडिशा व गंगेटिक पश्चिम बंगाल (पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का क्षेत्र) के तटीय क्षेत्र में तेज हवा के साथ भारी बारिश होगी. इस तूफान की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शाम 4 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें साइक्लोन अम्फान की वजह से पैदा हुए हालात की समीक्षा की गई. बैठक के बाद उन्होंने कहा, प्रतिक्रिया उपायों के साथ-साथ निकासी योजनाओं पर भी चर्चा की गई. मैं सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं और केंद्र सरकार से हर संभव सहायता का आश्वासन देता हूं.

बैठक में पीएम मोदी ने हालात के बारे में जानने के अलावा इस तूफान से निपटने को लेकर तैयारियों और लोगों को चपेट में आने वाली जगहों से निकाले जाने की योजना की भी समीक्षा की. DG NDRF ने बताया कि स्थिति का प्रबंधन करने के लिए NDRF की 25 टीमें संभावित नुकसान वाली जगह पर लगाई गई हैं. 12 अन्य टीम रिजर्व में हैं. 24 अन्य टीम देश के विभिन्न हिस्सों में स्टैंडबाई पर हैं. इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल एडवायजर पीके सिन्हा, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा व भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

ओडिशा व पश्चिम बंगाल सरकारों के लिए जारी की गई एक एडवायजरी में गृह मंत्रालय ने कहा है कि सोमवार सुबह अम्फान दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों और इसके समीप सेंट्रल बंगाल की खाड़ी में था. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कहा है कि यह चक्रवाती तूफान तटीय ओडिशा और गंगेटिक पश्चिम बंगाल में तेज आंधी और भारी बारिश लाएगा. ओडिशा सरकार इस साइक्लोन की चपेट में आ सकने वाले इलाकों से 11 लाख लोगों को निकालने की तैयारी कर रही है. पश्चिम बंगाल सरकार ने तटीय जिलों में चेतावनी जारी कर दी है और राहत दलों को भेज दिया है.

मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. विभाग का कहना है कि बंगाल की दक्षिण खाड़ी के मध्य भागों में चक्रवाती तूफान अम्फान पिछले 6 घंटों के दौरान उत्तर-उत्तरपूर्व की ओर बढ़ा और अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलते हुए आज 2:30 बजे बंगाल की दक्षिण खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में केंद्रित रहा. IMD ने अगले 4 दिनों के लिए गंभीर चक्रवाती तूफान अम्फान के चलते वर्षा की चेतावनी जारी की है. मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल की दक्षिणी खाड़ी में, 17-18 मई के दौरान बंगाल की केंद्रीय खाड़ी और 18-20 मई 2020 के दौरान बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आवाजाही न करें.

IMD का कहना है कि साइक्लोन उत्तर-उत्तरपूर्व की ओर बढ़ते हुए तेजी से बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में बढ़ेगा. इसके 20 मई की दोपहर/शाम के दौरान पश्चिम बंगाल/बांग्लादेश के तटों दीघा (पश्चिम बंगाल) और हातिया द्वीप समूह (बांग्लादेश) के बीच के क्षेत्र को गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में पार करने की संभावना है. मौसम विभाग, दिल्ली के DG मृत्युंजय महापात्र का कहना है कि इस दौरान इसकी गति 155-165Km/hr और गंभीर होने पर 185 Km/hr तक हो सकती है.

आगे कहा कि अम्फान में धूल नहीं होगी. तटीय क्षेत्रों में आने वाले चक्रवात समुद्र से आते हैं इसलिए इनमें नमी बहुत ज्यादा होती है. इसलिए जहां ये जाते हैं, वहां तेज हवा के साथ बारिश होती है. इसका प्रभाव ज्यादातर पश्चिम बंगाल के हुगली, साउथ और नॉर्थ 24 परगना, ईस्ट और वेस्ट मिदनापुर और कोलकाता जिलों में रहेगा. इसके साथ-साथ नॉर्थ ओडिशा के जिले जैसे जगतसिंहपुर, जयपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर और मयूरभंज प्रभावित रहेंगे.

साइक्लोन के साथ हवाएं इतनी तेज होंगी कि बिजली के खंभे टेढ़े हो सकते हैं या उखड़ सकते हैं, रेलवे सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं और बिजली के तारों, सिग्नलिंग सिस्टम को नुकसान हो सकता है. खेत में खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंच सकता है. ओडिशा के 7 जिलों में एनडीआरएफ की 10 टीम पहुंच चुकी हैं, और 10 टीम स्टैंडबाई पर हैं.

