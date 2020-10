कोरोना महामारी ने बढ़ाई साइकिलों की बिक्री, कुछ मॉडल्स के लिए है लंबी वेटिंग

कोरोना महामारी के कारण लोगों की स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता बढ़ी है. इसके कारण लोग अब मध्यम दूरी तक का सफर सुरक्षित तौर पर करने के लिए साइकिल का सहारा ले रहे हैं. लोगों की साइकिल के प्रति आकर्षण का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले पांच महीनों में इसकी बिक्री दोगुनी बढ़ चुकी है. एक साइकिल निर्माता का कहना है कि कई शहरों में लोगों को इंतजार तक करना पड़ रहा है क्योंकि मांग के मुताबिक आपूर्ति नहीं हो पा रही है.

ऑल इंडिया बाइसाइकिल मैनुफैक्चरर्स एसोसिएसन (AICMA) के मुताबिक इस साल मई से सितंबर के बीच 41,80,945 साइकिलों की बिक्री हुई है. मई में 4,56,818 साइकिल की बिक्री हुई और जून में इसका दोगुना 8,51,060 साइकिल बिका. इसके बाद सितंबर में 11,21,544 साइकिलें बिकीं. एआईसीएमए के सेक्रेटरी जनरल केबी ठाकुर के मुताबिक साइकिल की मांग में बढ़ोतरी अभूतपूर्व है. इस प्रकार का ट्रेंड देश में पहली बार देखने को मिल रहा है. उन्होंने कहा कि साइकिलों की बिक्री पिछले साल के मुकाबले दोगुनी हुई और कई शहरों में अपनी मनपसंद साइकिलों को लेकर इंतजार करना पड़ रहा है. साइकिलों की बुकिंग शुरू हो चुकी है.

केबी ठाकुर के मुताबिक कोरोना वायरस की महामारी के कारण लोग अपने स्वास्थ्य और प्रतिरोधक क्षमता के प्रति जागरुक हुए हैं. इसके अलावा वे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने लगे हैं. इस परिस्थिति में उनके सामने साइकिल सबसे बेहतर विकल्प बनकर उभरा है.

जयपुर से आनंद साइकिल स्टोर के गोकुल खत्री ने कहा कि लॉकडाउन के बाद साइकिलों की बिक्री 15 से 50 फीसदी तक बढ़ चुकी है. उनका मानना है कि साइकिल सबसे सस्ता माध्यम है और इससे स्वास्थ्य को फायदे हैं, इसलिए इसकी बिक्री तेजी से बढ़ रही है. मानसरोवर क्षेत्र के दूसरे दुकानदार के मुताबिक इस समय सबसे अधिक 10 हजार रुपये से अधिक मूल्य वाली साइकिलों की बिक्री सबसे अधिक हो रही है.

लॉकडाउन के कारण साइकिल निर्माण पर प्रभाव पड़ा है. एक प्रमुख साइकिल निर्माता के प्रवक्ता ने कहा कि अनलॉक के साथ ही साइकिलों की मांग तेजी से बढ़ी है लेकिन उसके मुताबिक इसका निर्माण नहीं हो पा रहा है. हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही उत्पादन सामान्य हो जाएगा. उनके मुताबिक गियर वाली साइकिलों की शॉर्टेज चल रही है लेकिन जल्द ही इसे सुलझा लिया जाएगा.

