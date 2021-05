CoWin पोर्टल में जुड़ा नया फीचर, वैक्सीन लगवाने के लिए मिलेगा सिक्योरिटी कोड, जानिए क्या है यह अहम बदलाव

भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है. वैक्सीन की डोज लगवाने के लिए लोगों को Cowin Portal पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है. कुछ यूजर्स ने शिकायत की थी कि इस पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर उन्होंने किसी कारणवश टीका नहीं लगवा पाया तो भी उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिल गया. इस शिकायत को दूर करने के लिए कोविन पोर्टल में नया फीचर जोड़ा गया है. अब जो भी शख्स कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएगा और वैक्सीनेशन के लिए एक स्लॉट सेलेक्ट किया है, उन्हें एक चार अंकों का सिक्योरिटी कोड मिलेगा. वैक्सीनेशन केंद्र पर वैक्सीन की डोज लगवाने के लिए उन्हें यह सिक्योरिटी कोड पेश करना होगा.

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक यह शिकायत आई थी कि कुछ लोग कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर किसी कारणवश वैक्सीन की डोज नहीं लगवा पाया तो भी उन्हें वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र जारी हो गया. उन्हें इससे जुड़ा एसएमएमस मिल गया. मंत्रालय ने इस शिकायत की जांच करवाई तो पता चला कि वैक्सीन लगाने वाले ने गलती से रजिस्टर्ड नागरिकों को वैक्सीनेटेड पर मार्क कर दिया जिसकी वजह से यह समस्या हुई.

बिना वैक्सीन डोज लगाए कोरोना वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र जारी होने की समस्या को हल करने के लिए नया फीचर जोड़ा गया है. शनिवार 8 मई से जो लोग कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, उन्हें चार अंकों का एक सिक्योरिटी कोड मिलेगा. वैक्सीनेशन केंद्र पर वैक्सीन लगाने वाले से यह चार अंकों का कोड मांगा जाएगा औ फिर उसे कोविन पोर्टल पर भरा जाएगा, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी. इस प्रकार बिना वैक्सीनेशन डोज के प्रमाणपत्र जारी होने की गलती नहीं हो सकेगी.

यह फीचर उसी प्रकार का है जैसे ओला के जरिए कैब बुकिंग करने पर चार अंकों का कोड जेनेरेट होता है जो कैबचालक को पता नहीं होता है. बिना कोड बताए यात्रा नहीं शुरू होती है. इसी प्रकार कुछ ई-कॉमर्स कंपनियां भी अपने ग्राहकों को वन टाइम पिन भेजती हैं जिसे डिलीवरी के समय बताना होता है. इससे गलत शख्स को डिलीवरी नहीं हो पाती है.

