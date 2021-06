Covid-19 Vaccine: कोवीशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार से मांगा प्रोटेक्शन, कहा- टीके से कोई नुकसान होने पर न हो कानूनी कार्रवाई

Covid-19 Vaccine: पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने वैक्सीन को लेकर किसी भी प्रकार की जवाबदेही के खिलाफ इंडेम्निटी प्रोटेक्शन की मांग की है. इसका मतलब हुआ कि अगर वैक्सीन की डोज लगवाने के बाद किसी भी शख्स को कोई समस्या होती है तो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न की जा सके. सीरम इंस्टीट्यूट की कोवीशील्ड वैक्सीन भारत में वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत लगाई जा रही है.

सीरम इंस्टीट्यूट ने सभी वैक्सीन कंपनियों के लिए इस प्रकार के प्रोटेक्शन की मांग की है. सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि जब विदेशी कंपनियों को यह प्रोटेक्शन मिली हुई है. बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट की यह मांग कुछ रिपोर्ट्स सामने आने के एक दिन बाद आई है जिसमें कहा गया है कि सरकार फाइजर और मोडेर्ना जैसी विदेशी कंपनियों को इंडेम्निटी प्रोटेक्शन दे सकती है.

Not just Serum Institute of India (SII), all the vaccine companies should get indemnity protection against liabilities if foreign companies are granted the same: Sources #COVID19 https://t.co/5AhaIjegyu

