COVID19 Vaccine: ज्यादातर भारतीयों को नहीं है टीकाकरण की जल्दी, एक्सपर्ट बोले- डरने की नहीं जरूरत

भारत को 2021 की शुरुआत में कोरोनावायरस की वैक्सीन मिलने की संभावना है. नागरिकों के वैक्सिनेशन के लिए देश में तैयारियां भी जोरों पर हैं. लेकिन भारतीयों को वैक्सीन लगवाने की जल्दी नहीं है. वे पहले इससे जुड़ी चिंताओं के दूर होने का इंतजार करने के लिए तैयार हैं. यह बात एक ट्विटर पोल से सामने आई है. Financial Express Online (Hindi) ने ट्विटर पर एक पोल के जरिए कोविड19 वैक्सिनेशन को लेकर पाठकों की राय जानने की कोशिश की.

इसके लिए उनसे सवाल किया गया, ‘कोविड19 वैक्सिनेशन दुनिया के कई हिस्सों में शुरू हो चुका है लेकिन इससे जुड़ी कुछ चिंताएं भी सामने आई हैं. ऐसे में क्या आप इसका टीका सबसे पहले लगवाना चाहेंगे?’ इस पोल में शामिल लोगों में से 40 फीसदी का जवाब ‘नहीं’ था. वहीं 26.7 फीसदी लोगों ने ‘हां’ में जवाब दिया. इसके अलावा 33.3 फीसदी पार्टिसिपेंट ऐसे थे, जिनका मानना था कि वे अपनी प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देंगे. भले ही कोविड19 वैक्सीन को लेकर ​चिंताएं और कुछ प्रति​कूल बातें सामने आ रही हों लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि डरने की कोई बात नहीं है. वैक्सिनेशन कराना कोविड19 से सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा तरीका है.

Financial Express Online से बातचीत में पद्मश्री से सम्मानित डॉ. केके अग्रवाल ने कहा कि शुरुआती चरण में उपलब्ध वैक्सीन्स एक साल बाद प्रभावी नहीं रह सकती है. इसलिए लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लेनी पड़ेगी. लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वैक्सीन की प्रभावशीलता और टीकाकरण के परिणाम को लेकर डरा जाए. कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने पर लोगों को इसे जितनी जल्दी हो सके लगवाना चाहिए.

डॉ. अग्रवाल हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया (HCFI) के प्रेसिडेंट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के पूर्व प्रेसिडेंट हैं. आगे कहा कि नागरिकों में कोविड19 वैक्सीन को लेकर विश्वास पैदा करने के लिए दिग्गज लोगों को आगे आकर वै​क्सिनेशन कराना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और अमिताभ बच्चन आदि जैसी लोकप्रिय हस्तियों को वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि दूसरे भी टीकाकरण के लिए प्रेरित हो सकें.

