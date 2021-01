COVID19 Vaccination: अबतक किस राज्य में कितनी डोज पहुंची, 16 जनवरी से देशव्यापी टीकाकरण

Covid19 Vaccination India: देश में 16 जनवरी से कोविड19 के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है. इस टीकाकरण के लिए ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) द्वारा उत्पादित कोरोना वैक्सीन ‘कोविशील्ड’ (Covishield) की देश के विभिन्न राज्यों में डिलीवरी 12 जनवरी से शुरू हो गई. भारत बायोटेक (Bharat Biotech) ने भी अपनी कोविड19 वैक्सीन कोवैक्सीन (Covaxin) की डिलीवरी 13 जनवरी से शुरू कर दी. कंपनी ने कहा है कि उसने कोवैक्सीन की पहली खेप को हवाई मार्ग से 11 शहरों के लिए रवाना कर दिया है. इनमें गनावरम, गुवाहाटी, पटना, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, बेंगलुरु, पुणे, भुवनेश्वर, जयपुर, चेन्नई और लखनउ शामिल हैं.

सीरम इंस्टीट्यूट के पुणे प्लांट से पहली खेप दिल्ली के लिए रवाना हुई. मंगलवार को एअर इंडिया, स्पाइसजेट, गोएयर और इंडिगो एयरलाइंस के विमानों में वैक्सीन की 56.5 लाख डोज 13 शहरों के लिए निकलीं. सरकार ने सोमवार को सीरम इंस्टीट्यूट को ‘कोविशील्ड’ की 1.1 करोड़ डोज के लिए ऑर्डर दिया है. सरकार ने भारत बायोटेक व ICMR द्वारा विकसित की गई कोवैक्सीन की 55 लाख डोज की खरीद के लिए ऑर्डर दिया है. वहीं भारत बायोटेक ने सरकार को वैक्सीन की 16.5 लाख डोज फ्री में देने का फैसला किया है. कोवैक्सीन की एक वायल में 20 डोज रहेंगी, जबकि कोविशील्ड की एक वायल में 10 डोज रहेंगी.

केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से कोविशील्ड की 1.10 करोड़ डोज और भारत बायोटेक की ओर से कोवैक्सीन की 55 लाख डोज 14 जनवरी तक सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को मिल जाएंगी.

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे कर्मियों के टीकाकरण के लिए कोविशील्ड के तीन लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए जाएंगे. राज्य में 13 जनवरी तक टीका पहुंचने की संभावना है. छत्तीसगढ़ को भारत सरकार द्वारा पहली खेप में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड के तीन लाख 23 हजार टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

केरल को 1.80 लाख डोज की कोविशील्ड टीके की पहली खेप मिल गई है. पुणे स्थित सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया से कोविशील्ड टीके की पहली खेप बुधवार सुबह कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पहुंची.

कोविशील्ड टीके की 23500 खुराक की पहली खेप बुधवार सुबह मुंबई से गोवा पहुंची. प्रारंभिक चरण के दौरान राज्य के लगभग 18000 स्वास्थ्य कर्मियों को कवर किया जाएगा.

कोविड.19 वैक्सीन की पहली खेप बुधवार की सुबह झारखंड की राजधानी रांची पहुंची. पहली खेप में 16 हजार वायल भेजे गए हैं.

कोरोना की वैक्सीन मंगलवार शाम 4 बजे विशेष विमान से पुणे से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंची. उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने अमौसी एयरपोर्ट पर 11 लाख कोविशील्ड वैक्सीन को रिसीव किया.

मिजोरम को कोरोना वैक्सिनेशन के पहले चरण के तहत कोविड19 वैक्सीन की 18500 डोज मिलेंगी. पहले चरण में 14107 हेल्थकेयर वर्कर्स और 314 सेंट्रल हेल्थकेयर वर्कर्स को पहले चरण में टीकाकरण के लिए चिन्हित किया गया है.

कर्नाटक में कोविड19 वैक्सीन कोविशील्ड की 1.47 लाख डोज के साथ दूसरी खेप पहुंच गई है. पहली खेप में 6.48 लाख डोज पहुंचीं.

मध्य प्रदेश में वैक्सीन की 5.06 लाख डोज पहुंच गई हैं. पहले चरण के तहत राज्य में 5 लाख हेल्थकेयर व फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकारण होने वाला है.

ओडिशा को कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप मिल गई है. राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीके मोहापात्रा का कहना है कि राज्य को कोविशील्ड की 4.08 लाख डोज का आवंटन हुआ है और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की 30000 डोज भी जल्द ही मिलने वाली हैं.

बिहार की राजधानी पटना में कोविशील्ड वैक्सीन की 54900 वायल्स की पहली खेप पहुंच चुकी है.

हिमाचल प्रदेश में कोविशील्ड की 93000 डोज पहुंच चुकी हैं.

सिक्किम को जल्द ही कोविड19 वैक्सीन की 12500 डोज मिलने वाली हैं. टीकाकरण के पहले चरण के लिए राज्य के 5511 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 9414 हेल्थकेयर वर्कर्स और 148 सेंट्रल हेल्थ वर्कर्स को कोविन प्लेटफाॅर्म पर रजिस्टर कराया जा चुका है.

पश्चिम बंगाल व उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की 10 लाख डोज की पहली खेप कोलकाता पहुंच चुकी है. इसमें से 6.89 लाख डोज पश्चिम बंगाल के लिए हैं. बाकी की डोज उत्तर पूर्वी राज्यों और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के लिए हैं.

गुजरात को कोविशील्ड वैक्सीन की 2.76 लाख डोज मिल चुकी हैं.

तमिलनाडु को कोविशील्ड की 536500 लाख डोज मिल चुकी हैं. बाद में राज्य को कोवैक्सीन की 20000 डोज मिलने वाली हैं.

राजधानी दिल्ली को कोविशील्ड वैक्सीन की लगभग 2.50 लाख डोज मिल चुकी हैं.

तेलंगाना को कोविशील्ड की 3.64 लाख डोज मिल चुकी हैं.

आंध्र प्रदेश को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की 4.96 लाख डोज मिल चुकी हैं.

महाराष्ट्र को अब तक कोविड19 वैक्सीन की 9.83 लाख डोज मिल चुकी हैं. राज्य को पहले चरण के टीकाकरण के लिए 17.5 लाख डोज की जरूरत है. महाराष्ट्र को कोविशील्ड की 9.63 लाख डोज और कोवैक्सीन की 20000 डोज प्राप्त हुई हैं.

पंजाब को कोविशील्ड की 204500 लाख डोज के साथ पहली खेप मिल गई है.

बुधवार को कोविशील्ड की 1.13 लाख डोज की पहली खेप देहरादून एयरपोर्ट पहुंच गई.

असम और मेघालय के लिए कोविड19 वैक्सीन की 2.40 लाख डोज के साथ पहली खेप गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंच चुकी है.

