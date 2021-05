Covid-19 Vaccination: कोरोना से ठीक हुए लोगों को 3 महीने बाद लगेगा टीका, ब्लड डोनेशन के लिए भी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Covid-19 Vaccination: कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों के वैक्सीनेशन के लिए नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन (NEGVAC) ने सिफारिश की थी. इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और इसे राज्यों/यूनियन टेरीटरीज को भेज दिया गया है. इन सिफारिशों के मुताबिक जिन लोगों को कोराना संक्रमण हुआ था और वे अब ठीक हैं तो उनका वैक्सीनेशन 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया जाएगा यानी ठीक होने के 3 महीने तक उनका वैक्सीनेशन नहीं होगा.

इसके अलावा अगर किसी शख्स को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद भी संक्रमण हो जाता है तो उन्हें दूसरी डोज तब लगेगी जब वे कोरोना संक्रमण से ठीक हो जाएंगे और तीन महीने बीत जाएंगे यानी कोरोना संक्रमण से ठीक होने के तीन महीने बाद दूसरी डोज लगेगी. इसके अलावा केंद्रीय मंत्रालय ने कोरोना से ठीक हुए लोगों व वैक्सीनेशन कराए लोगों को 14 दिन बाद ही ब्लड डोनेट करने की मंजूरी दी है.

New Recommendations of National Expert Group on Vaccine Administration for COVID19 (NEGVAC) have been accepted & communicated to States/UTs. As per new recommendations, COVID19 vaccination to be deferred by 3 months after recovery from illness: Union Health Ministry pic.twitter.com/EIm9jPjpOB

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जिन लोगों को कोरोना के अलावा अगर अन्य कोई ऐसी गंभीर बीमारी होती है जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आती है या आईसीयू में भर्ती किया जाता है तो उनका भी वैक्सीनेशन स्थगित होगा. ऐसे लोगों के लिए 4-8 हफ्तों तक वैक्सीनेशन स्थगित कर दिया जाएगा.

इसके अलावा मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कोरोना संक्रमित होने पर आरटी-पीसीआर टेस्ट निगेटिव आ जाता है या वैक्सीन की डोज लगवा लिया है तो 14 दिनों के बाद ही ब्लड डोनेट कर सकेंगे. इसके अलावा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन को रिकमंड किया गया है. मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीनेशन से पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट की जरूरत नहीं है.

