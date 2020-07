कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर COVID-19 टेस्ट के लिए कर सकेगा रेफर, बढ़ते मामलों पर सरकार का फैसला

कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने कोविड19 (COVID19) टेस्टिंग की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने फैसला किया है कि अब कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर मरीज को कोविड19 टेस्टिंग के लिए रेफर कर सकेगा. अभी केवल सरकारी डॉक्टर के प्रिसक्रिप्शन पर ही कोविड19 टेस्ट होता है. लेकिन सरकार के नए फैसले के बाद यह बाध्यता खत्म हो जाएगी. इसका अर्थ है कि खुद के क्लीनिक पर प्रैक्टिस करने वाले रजिस्टर्ड डॉक्टर भी कोविड19 टेस्ट के लिए मरीज को रेफर कर सकेंगे.

Through a significant step announced by the Central Government, #COVID19 testing can now be done on the prescription of any registered practitioner, and not exclusively a Government doctor: Government of India

सरकार ने कहा है कि देश में कोविड19 टेस्ट करा चुके लोगों की संख्या जल्द ही 1 करोड़ के आंकड़े को छू लेगी. अब तक देश में 90,56,173 टेस्ट हो चुके हैं. भारत में अभी 1065 टेस्टिंग लैब्स हैं. इसमें से 768 पब्लिक सेक्टर लैब्स और 297 प्राइवेट लैब्स हैं. बुधवार को 2,29,588 लोगों का कोविड19 टेस्ट हुआ.

भारत में कोरोनावायरस कोविड-19 के मामले 6 लाख के पार चले गए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 1 जुलाई सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में कोविड19 केस 6,04,641 हो गए हैं. बुधवार तक कुल मामलों की संख्या 5,85,493 थी. यानी 1 दिन में रिकॉर्ड 19148 मामले सामने आए हैं. फिलहाल कुल मामलों में से 226947 सक्रिय मामले हैं. वहीं, अभी तक 359859 मरीज संक्रमण से स्वस्थ/डिस्चार्ज हो चुके हैं. देश में कोविड19 अबतक 17834 लोगों की जान ले चुका है.

