Covid-19 Lockdown: तमिलनाडु, UP, दिल्ली, राजस्थान सहित इन राज्यों में लॉकडाउन, ये है छूट और पाबंदी की लिस्ट

Coronavirus Lockdown in India: कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद खतरनाक होती जा रही है. इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हें रोजाना बेसिस पर हो रही मौतों की संख्या अब 4000 के पार चली गई है. वहीं लगातार 1 दिन में 4 लाख से ज्यादा मामले आने लगे हैं. कई ऐसी रिपार्ट हैं, जो कह रही हैं कि आने वाले दिनों में संक्रमण का पीक देखने को मिल सकता है. फिलहाल बेकाबू हुए कोरोना के चलते देशभर में स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है. ऐसे में तेजी से फैल रहे कोरोना को काबू में करने के लिए कई राज्यों ने अपने यहां कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन का एलान किया है. यूपी, दिल्ली और राजस्थान सहित इस पूरे हफ्ते या अगले 15 दिन कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है. हालांकि इस दौरान कुछ बातों की छूट भी जारी रहेगी.

तमिलनाडु सरकार ने महामारी को कंट्रोल करने के लिए पूरे राज्य में आज यानी 10 मई से 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया है. पूर्ण लॉकडाउन 10 मई को सुबह चार बजे से 24 मई को सुबह चार बजे तक लागू रहेगा.

पाबंदी: इस दौरान शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. शराब की सरकारी दुकानें, बार, स्पा, जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून, सिनेमा थिएटर, क्लब और मनोरंजन पार्क तथा चिड़ियाघर बंद रहेंगे. आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सरकारी विभागों के कार्यालय और निजी कंपनियां बंद रहेंगी. सरकारी और निजी बस सेवाओं के अलावा किराए पर चलने वाली टैक्सियां और ऑटो रिक्शा भी बंद रहेंगे.

छूट: शादी, अंतिम संस्कार, साक्षात्कार या परीक्षा जैसे आवश्यक काम के लिए यात्रा करने वाले लोगों को सबूत दिखाना होगा. सब्जियां, राशन, मछली और मांसाहारी उत्पाद बेचने वाली दुकानें 50 फीसदी ग्राहकों के साथ दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी. होटल खाना पैक करके दे सकते हैं. राज्य द्वारा संचालित अम्मा कैंटीन खुली रहेंगी.

केरल में 8 मई से 16 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया. राज्यभर में दुकानें बंद हैं, जबकि सार्वजनिक परिवहन निलंबित किया गया है. लोगों की सड़क पर आवाजाही भी प्रतिबंधित है. सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है और लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जुटने या अनावश्यक यात्रा के खिलाफ सख्त चेतावनी दी गई है.

राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू करने का एलान किया है. इस दौरान शादियों पर बैन लगा दिया गया है. शादी विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जाएंगे. धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे. गांवों में मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे. चिकित्सा सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे- बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे. चिकित्सा और आपातकालीन जैसी श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर बैन रहेगा.

कर्नाटक सरकार ने भी 10 मई से 24 मई तक के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी हैं. राज्य में 27 अप्रैल से कर्फ्यू लगा हुआ है जो 12 मई को खत्म होने वाला था. राज्य सरकार का कहना है कि कोरोना कर्फ्यू से उम्मीद के मुताबिक संक्रमण दर या मृत्यु दर कम करने में मदद नहीं मिल पा रही थी. इस दौरान सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, पब और बार बंद रहेंगे. खाद्य पदार्थ, दवाएं, दूध, फल और सब्जी जैसी आवश्यक सेवाएं सुबह छह बजे से सुबह 10 बजे तक उपलब्ध रहेंगी.

दिल्ली सरकार ने राजधानी में लागू लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है. इस दौरान मेट्रो ट्रेन की सेवाएं भी बंद रहेंगी. अब शादियां केवल घर या कोर्ट में ही हो सकती हैं और इसमें 20 से ज्यादा लोग शामिल होंगे. राज्य सरकार का कहना है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति से संक्रमण रेट कम हुआ है.

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए 30 अप्रैल से लागू कर्फ्यू की अवधि रविवार को 17 मई तक बढ़ा दी गई. राज्य सरकार का कहना है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति से संक्रमण रेट कम हुआ है. प्रदेश में 30 अप्रैल से कर्फ्यू लागू है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है.

गोवा सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में नौ मई से 15 दिनों के कर्फ्यू लगाने की सात मई को घोषणा की है. कर्फ्यू के दौरान, किराना दुकानें सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक खुली रह सकती हैं, जबकि दवा दुकानों और अन्य चिकित्सा सुविधाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 7 मई से 16 मई तक राज्य में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया. लॉकडाउन में सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों को इससे छूट दी गई है. 31 मई तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. हिमाचल प्रदेश स्कूली शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित रहेंगी.

