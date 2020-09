COVID-19: भारत में कुल पॉजिटिव केस 52 लाख के पार, रिकवरी रेट 78% से ज्यादा

COVID-19 tally in India: भारत में कोविड-19 की आंकड़ा 52 लाख के पार चला गया है. बीते 24 घंटे में 96,424 नए पॉजिटिव केस सामने आए और 1,174 मौतें हुईं. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 41,12,551 मरीज कोरोना से अबतक रिकवर भी हो चुके हैं. देश में कोविड रिकवरी रेट 78.86 फीसदी है. देश में अबतक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 52,14,677 हो चुकी है, जबकि 84,372 लोगों की जान जा चुकी है. स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कोविड-19 के मामले में अबतक जितने लोगों की मौत हुई है, उनमें से 70 फीसदी अधिक मरीज किसी न किसी दूसरी बीमारी से भी पीड़ित थे.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में कोविड19 से मृत्यु दर घटकर 1.62 फीसदी पर आ गई है. देश में फिलहाल 10,17,754 एक्टिव केस हैं. जो कि कुल मामलों का 19.52 फीसदी है. भारत में कोविड19 का मामला 7 अगस्त को 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख और 16 सितंबर को 50 लाख के आंकड़ों को पार कर गया.

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार, 17 सितंबर तक देश में कोविड19 के लिए कुल 6,15,72,343 सैम्पल टेस्ट हो चुके हैं. इसमें गुरुवार को 10,06,615 सैम्पल टेस्ट हुए. आंकड़ों के अनुसार, 1174 नई मौतों में से 468 अकेले महाराष्ट्र में हुई हैं. इसके अलावा 93 कर्नाटक, 81 उत्तर प्रदेश, 72 आंध्र प्रदेश, 60 पश्चिम बंगाल, 59 तमिलनाडु, 54 पंजाब, 38 दिल्ली, 33 मध्य प्रदेश 24 हरियाणा, 19 जम्मू कश्मीर, 17—17 असम व छत्तीसगढ़, 14—14 गुजरात एवं राजस्थान और 13—13 मौतें ओडिशा, पुड्डुचेरी व उत्तराखंड में हुईं.

झारखंड और तेलंगाना में सात, केरल में 9, गोवा में 8, बिहार व हिमाचल प्रदेश में 7—7, त्रिपुरा में 6, चंडीगढ़ में 5 ओर मणिपुर, सिक्किम व मेघालय में 3—3 मौतें हुई हैं.

आंकड़ों के अनुसार, देश में अबतक कोरोना से कुल 84,372 मौतें हुई हैं. इनमें से अकेले महाराष्ट्र में 31,351 मौत हुई. इसके बाद तमिलनाडु में 8618, कर्नाटक में 7629, आंध्र प्रदेश में 5177, दिल्ली में 4,877, उत्तर प्रदेश में 4,771, पश्चित बंगाल तें 4183, गुजरात में 3270, पंजाब में 2646 और मध्य प्रदेश में 1877 लोगों की जान जा चुकी है.

