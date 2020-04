Coronavirus COVID-19 Latest Updates: देश में कोरोना पॉजिटिव 23400 के पार, अबतक 723 की मौत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के सरपंचों से बातचीत करेंगे.

At 11 AM today, PM @narendramodi would be interacting with Sarpanchs from across the nation via video conferencing. All Sarpanchs will be able to join this interaction through Doordarshan, from their respective homes adhering to social distancing norms.