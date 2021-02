दिल्ली में चाहते हैं एंट्री, तो इन 5 राज्यों के लोगों को दिखानी होगी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट

Covid-19: कोरोना वायरस के मामले कुछ राज्यों में फिर तेजी से बढ़ रहे हैं. महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों में अचानक से बढ़ रहे संक्रमण के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है. इस पर दूसरे राज्यों की सरकारें भी अलर्ट मोड में है. कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब दिल्ली सरकार ने महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों से आने वालों को कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है. कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है.

​मीडिया रिपोर्ट ने सूत्रों के अनुसार कहा है कि महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों को नेगेटिव RT-PCR दिखाने पर ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी. बीते एक हफ्ते में जो नए कोरोना मामले आए हैं उसमें 86 फीसदी इन्हीं पांच राज्यों से हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है. माना जा रहा है कि इस फैसले को लेकर निर्देश आज जारी हो सकता है. पहले भी कुछ राज्यों ने ऐसा किया.

यह आदेश फ्लाइट, ट्रेन और बस (पब्लिक ट्रांसपोर्ट) से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर लागू होगा. जबकि कार (प्राइवेट गाड़ी) से दिल्ली आने वाले यात्री इससे बाहर रहेंगे. इस फैसले को लेकर दिल्ली सरकार औपचारिक आदेश आज जारी कर सकती है. यह आदेश 26 फरवरी शुक्रवार की आधी रात से लेकर 15 मार्च दोपहर 12:00 बजे तक लागू रहने की बात कही जा रही है.

इन पांच राज्यों के नोडल अफसरों को सूचना दी जाएगी कि वह अपने यहां से दिल्ली जा रहे लोगों की 72 घंटे तक पुरानी निगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट सुनिश्चित करें उसके बाद ही दिल्ली की तरफ आने दें. बता दें कि महाराष्ट्र के कई जिलों में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़े हैं.

बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 6,38,028 हो गई है. इनमें से 10,901 मरीजों की मौत हो चुकी है. हालांकि इस बीमारी की चपेट में आए 6,26,086 लोग ठीक भी हुए हैं. राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या 1041 है. अबतक 1.20 करोड़ सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं. मंगलवार को महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 5,210 वहीं केरल में 2,212 मामले, तमिलनाडु में 449 नए मामले सामने आए हैं.

