Covid-19 रिटर्न! इस साल के टूटे सभी रिकॉर्ड, 1 दिन में 28869 केस और 187 डेथ; PM ने बुलाई बैठक

Coronavirus in India: देश में कोरोना वायरस की एक बार फिर दहशत बढ़ने लगी है. महाराष्ट्र के बाद अब दूसरे राज्यों में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं. बीते 24 घंटों की बात करें तो वायरस से संक्रमित 28869 नए मरीज सामने आए हैं. यह संख्या इस साल अबतक सबसे ज्यादा है, बल्कि 94 दिनों में यह सबसे ज्यादा केस है. वहीं 24 घंटों में कुल 187 डेथ हो गई है जो 2 महीने में सबसे ज्यादा है. फिलहाल देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सरकार अलर्ट है. इसी के चलते पीएम मोदी ने 17 मार्च यानी आज राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई है.

भारत की बात करें तो बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 28869 नए मामले आए हैं और 187 डेथ हुई हैं. इस तरह से देश में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 11,438,464 हो गए हैं और अबतक कुल 159,079 मरीजों की डेथ हो चुकी है. कुल रिकवर्ड केस 11,043,377 हैं तो अबतक एक्टिव केस 236,008 हैं. इसके पहले इस साल का एक दिन में सबसे ज्यादा 26386 केस रविवार को देखने को मिला था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना वायरस पर वर्चुअल माध्यम से चर्चा करेंगे. माना जा रहा है कि इस बैठक में पाबंदियों को लेकर भी कुछ फैसला लिया जा सकता है. इसके पहले पीएम मोदी ने सीएम के साथ वैक्सीन कार्यक्रम शुरू होने के पहले बैठक की थी. पीएम और राज्यों के सीएम के बीच यह बैठक दोपहर 12.30 बजे शुरू होगी. इसमें पीएम राज्यों में टीकाकरण कार्यक्रम और कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा कर सकते हैं. बता दें कि कुछ राज्यों में सरकारों ने प्रमुख शहरों में पूरी तरह से या नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है.

देश के सबसे ज्यादा प्रभावित 19 जिले हैं, जहां बीते 10 दिनों में सबसे ज्यादा मामले देखे गए हैं. इनमें से 15 जिले अकेले महाराष्ट्र से हैं. यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है. सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं.

इन जिलों में पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, जलगांव, इंदौर, बेंगलुरु शहरी, अमरावती, अहमदनगर, चेन्नई, मुंबई उपनगरीय, यवतमाल, अकोला, बुलढाना, नांदेड़, वर्धा और जालंधर हैं. सबसे ज्यादा मामले वाले जिलों में केवल तीन ही महाराष्ट्र से बाहर के हैं. इनमें कर्नाटक का बेंगलुरु शहरी, मध्य प्रदेश का इंदौर और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का नाम शामिल है.

