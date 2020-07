Coronavirus India news LIVE updates: देश में 11 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित; 24 घंटे में रिकॉर्ड 40425 नए केस, 681 की मौत

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ट्वीट कर बताया कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना से ठीक हो चुके हैं. वह आज से काम पर लौटेंगे.

Our Health Minister Satinder Jain has recovered. He will join work from today. He was always on the field visiting hospitals and meeting health workers and patients. He contracted corona. After one month, he joins back today. Welcome back Satinder and best wishes!