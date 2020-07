COVID-19 Latest Updates: कोरोनावायरस अनलॉक- 3 की गाइडलाइन जारी, 5 अगस्त से खुलेंगे जिम, योगा सेंटर

गृह मंत्रालय (MHA) ने कोरोनावायरस अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत रात का कफ्र्यू हटा दिया गया है. वहीं, 5 अगस्त से खुलेंगे जिम और योगा सेंटर खोलने को मंजूरी दे दी गई है. हालांकि, कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन लागू रहेगा.

