Covid-19: देश में कोरोना विस्फोट! 1 दिन में 131968 मामले और 780 मौत, करीब 9.8 लाख एक्टिव केस

Coronavirus Latest Update: देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद खतरनाक हो गई है. कोरोना वायरस हर रोज अपने रिकॉर्ड तोड़ रहा है. यह लहर कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बीते 24 घंटों में कोविड 19 से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़कर 131968 पहुंच गई है. इस दौरान 780 मरीजों की जान चली गई है. हालांकि 61,899 लोग कोरोना से ठीक भी हुए. इससे एक दिन पहले 1 लाख 26 हजार 265 लोग संक्रमित हुए थे.

131787 नए मामलों के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 1,30,60,542 हो गया है. इनमें 1.19 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,67,642 लाख मरीजों की मौत हो गई. 9,79,608 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है. देश में कोरोना से ठीक होने की दर घटकर 91.67 फीसदी और एक्टिव मामलों की दर बढ़कर 7 फीसदी हो गई है. कोरोना डेथ रेट घटकर 1.29 फीसदी रह गई है.

India reports 1,31,968 new #COVID19 cases, 61,899 discharges, and 780 deaths in the last 24 hours, as per the Union Health Ministry

राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस एक बार फिर कहर बन रहा है. बीते एक दिन दिल्ली में कुल 7437 नए केस दर्ज किए गए, जो इस साल का सबसे ज्यादा है. दिल्ली में बीते कुछ दिनों से हर रोज औसतन 5 हजार से ज्यादा मामले आ रहे थे, लेकिन अब तो ये आंकड़ा 7 हजार को भी पार कर गया है. दिल्ली में बीते दिन 24 लोगों की मौत भी हुई है. ऐसे में सरकार के लिए चिंता बढ़ने वाली बात है. इसी महासंकट को देखते हुए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है.

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की सबसे गंभीर स्थिति है. यहां गुरुवार को 56,286 नए मरीज मिले हैं. जबकि एक दिन में 36,130 मरीज ठीक हुए और 376 की मौत हो गई है. राज्य में अब तक 32.29 लाख लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं. इनमें से 26.49 लाख लोग ठीक हुए हैं, जबकि 57,028 की मौत हुई है. यहां फिलहाल करीब 5.21 लाख लोगों का इलाज चल रहा है. मुंबई में भी हालात बेकाबू हैं, मुंबई में बीते दिन 8938 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 25 लोगों की मौत हो गई है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में 12 ऐसे राज्य हैं, जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इन राज्यों में महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल के नाम शामिल हैं. गुरुवार को पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक ली. बैठक में पीएम मोदी ने राज्यों को कोरोना गाइडलाइन्स फॉलो करने के सख्त निर्देश दिए.

गुजरात में गुरुवार को 4,021 नए कोरोना मरीज मिले है, जबकि 2197 मरीज ठीक हुए. यहां 1 दिन में 35 मरीजों की मौत हुई है. राज्य में अब तक 3.32 लाख लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं. इनमें से 3.07 लाख ठीक हुए हैं, जबकि 4,655 मरीजों की मौत हुई है और फिलहाल 20,473 लोगों का इलाज चल रहा है.

वहीं पंजाब में गुरुवार को 3,119 नए मरीज मिले है, जबकि 2,480 ठीक हुए. 1 दिन में 56 की मौत हुई है. राज्य में अब तक 2.63 लाख लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं. इनमें से 2.29 लाख ठीक हुए हैं, जबकि 7,334 की मौत हुई है. फिलहाल 26,389 लोगों का इलाज चल रहा है.

राजस्थान के जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा, कुशलगढ़ में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. ये पाबंदियां अगले आदेश तक जारी रहेंगी. मध्य प्रदेश के रतलाम, बैतूल, कटनी, खरगौन और छिंदवाड़ा में 7-9 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बरेली में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है. बरेली में 20, गाजियााद में 17 और मेरठ में 18 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.