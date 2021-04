COVID-19 India: कोरोना के 1 दिन में 72,330 नए केस और 459 डेथ, 45 से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू

Covid-19 Updates Today: देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है. बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के नए मामलों ने इस साल के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. बीते 24 घंटों की बात करें तो कोरोना वायरस के संक्रमित 72330 नए मरीज सामने आए हैं. देश में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या 1,22,21,665 हो गई है. इसके साथ ही देश में कोविड 19 के एक्टिव केस बढ़कर 5,84,0556 हो गया है. बीते 24 घंटों में 459 लोगों की मौत हुई है, जो पिछले साल दिसंबर 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है. फिलहाल कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सचेत करते हुए कहा कि देश में कोविड19 की स्थिति बदतर हो रही है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में अब तक 1,14,74,683 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 5,84,055 एक्टिव केस हैं. पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,62,927 हो गई है. आईसीएमआर के मुताबिक, देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 11,25,681 कोरोना जांच की गई है.

महाराष्‍ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,544 नए मामले सामने आए जो महामारी की शुरुआत के बाद से एक दिन का दूसरा सबसे अधिक मामला है. इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़ कर 28,12,980 हो गई है. आंकड़ों के मुताबिक तीन दिन पहले (28 मार्च) प्रदेश में कोविड-19 के 40,414 नए मामले सामने आए थे जो अब तक का एक दिन का सर्वाधिक मामला है. यहां महज तीन दिन में मरीजों की संख्या 27 से 28 लाख हो गई. यानी 72 घंटे में 1 लाख मरीज बढ़ गए हैं. इस लिहाज से महाराष्ट्र में हर घंटे 1388 मरीज मिल रहे हैं.

देश भर में आज से 45 साल से ऊपर वालों को भी कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी. दिल्ली में जनसंख्या के हिसाब से 45 साल से ज्यादा उम्र के कुल 65 लाख लोग हैं, जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के 20 लाख लोग शामिल हैं. गुरुवार से वैक्सीनेशन को बड़े स्तर पर शुरू किया जा रहा है. दिल्ली में वैक्सीनेशन के 500 सेंटर चल रहे हैं. कई राज्यों के आंकड़ों को देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी 45 दिनों में देश में संक्रमण के मामलों में और तेज बढ़ोत्तरी होगी.

दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,819 नए मामले सामने आए हैं, जबकि महामारी से 11 और मरीजों की मौत हो गई. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक संक्रमण की दर 2.71 फीसदी है. दिल्ली में संक्रमण के मामले बढ़कर 6,62,430 हो गए हैं और अब तक 6.42 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं. विभाग के अनुसार कोविड-19 से अब तक 11,027 मरीजों की मौत हो चुकी है और अभी 8,838 मरीज उपचाराधीन हैं.

