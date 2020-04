COVID-19: क्या डेटिंग, AC से भी फैल सकता है संक्रमण? एक्सपर्ट रिपोर्ट में मिले इन सवालों के जवाब

कोरोना वायरस (Coronsvirus) पूरी दुनिया के लिए महामारी बन चुका है. अबतक इस वायरस के संक्रमण के चलते पूरी दुनिया में 22.5 लाख मामले आ चुके हैं और करीब 1.55 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. इस बीमारी की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यह दुनिया के 200 से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले चुका है और हर 10 लाख की आबादी पर 289 लोग इससे संक्रमित हैं. वहीं हर 10 साल पर 19.8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. जैसे जैसे कोरोना वायरस का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे ही इसे लेकर सवाल भी उठते गए और इस बारे में अलग अलग स्टडी भी सामने आने लगी है.

इसी बीमारी से जुड़े सवालों में एक सवाल कॉमन हो रहा है कि क्या शा​रीरिक संबंध, किस या डेटिंग से भी संक्रमण फैल सकता है. क्या एक ही परिवार के 2 लोगों को कोरोना का संक्रमण हो तो उनमें लक्षण अलग-अलग होंगे. इसके अलावा भी इससे जुड़े कई जरूरी सवाल हैं, जिनमें से कुछ के जवाब हम यहां दे रहे हैं. इसमें कंफेडरशन आफ मेडिकल एसोसिएशन आफ एशिया एंड ओसेनिया (CMAAO), WHO, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अलावा कुछ अन्य स्टडी से जानकारी जुटाई गई है.

1. क्या एक ही परिवार के 2 लोगों में कोरोना के लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं?

हां. एक ही परिवार के 2 लोगों में कोरोना के लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं. इस बारें में CMAAO ने एक केस स्टडी का हवाला दिया है, जिसमें 2 चिकित्सक दंपती कोरोना पॉजिटिव पाए गए. इसमें एक की घर में रहकर ही गहन देखभाल करने की जरूरत पड़ी तो दूसरे को आईसीयू में एडमिट करना पड़ा. इसमें नूपुर राजे और जग सिंह, दोनों एमडी के बारे में बताया गया है. राजे और जग सिंह दोनों को संक्रमण था. पहले 10 दिन तो दोनों ने घर पर ही अलग-अलग रहने का फैसला किया और इलाज शुरू हुआ. लेकिन बाद में हाई फीवर, ठंड लगने, अत्यधिक थकान, खांसी और तेजी से वजन कम होने के नाते जग सिंह को आईसीयू में एडमिट होना पड़ा. पत्नी घर में इलाज कराकर ठीक हुईं तो पति आईसीयू से ठीक होकर लौटे.

2. क्या शारीरिक संबंध से भी हो सकता है कोरोना का संक्रमण?

WHO की स्टडी के हवाले से कहा गया है कि किसिंग के जरिए कोरोना वायरस फैलने का डर होता है. हालांकि ऐसा तभी होगा, जब कपल में कोई एक संक्रमित हो चुका है. जहां तक शारीरिक संबंध की बात है न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड संक्रमण नहीं है. ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि यह वायरस शारीरिक संबंध से भी फैलता है, जबतक कि एक को यह बीमारी न हो. हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि अगर किसी एक को संक्रमण है तो शारीरिक संबंध बनाने के दौरान दूसरा भी संक्रमित हो सकता है.

3. क्या पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में इसका रिस्क कम है?

ऐसा कुछ भी नहीं है. एक्सपर्ट का कहना है कि जितना खतरा पुरुषों को होता है, उतना ही डर महिलाओं को भी है. हालांकि आंकड़े देखें तो संक्रमित मरीजों या डेथ के आंकडों में पुरुषों की संख्या ज्यादा है. WHO की रिपोर्ट के अनुसार चीन में कुल संक्रमित महिलाओं में मरने वालों की संख्या 2.8 फीसदी है, जबकि पुरुषों की संख्या 4.7 फीसदी है.

4. कोरोना टेस्ट निगेटिव आ जाए तो क्या आप खतरे से बाहर हैं?

अगर आप कोविड 19 सस्पेक्टेड हैं और आपका टेस्ट निगेटिव आ जाए तो यह नहीं समझना चाहिए कि आप खतरे से बाहर हैं. लापरवाही बरतने और संक्रमित के संपर्क में आने से आपको भी यह बीमारी हो सकती है. इसलिए अगर एक निगेटिव टेसट आने के बाद भी आपको शंका है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए और जरूरत पर फिर टेस्टिंग करानी चाहिए.

5. क्या एयरकंडीशनर में वायरस का डर ज्यादा है?

कोरोना संक्रमण का डर कॉमन प्लेस पर ज्यादा होता है. अगर आपके घर पर किसी को संक्रमण नहीं है तो एसी में रहने से ऐसा कोई डर नहीं है. हां यह ध्यान देना चाहिए कि आपके घर में एयर वेंटिलेशन बेहतर हो. एसी में वहां संक्रमण का डर है जो कॉमन प्लेस है. मसलन एयरकंडीशनर सिनेमाघर या ऐसी कोई जगह.

