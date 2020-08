COVID-19 Drug: Zydus Cadila ने उतारा Remdesivir का सबसे सस्ता जेनेरिक वर्जन ‘Remdac’, जानें 100 mg शीशी की कीमत

COVID19 Drug: जायडस कैडिला (Zydus Cadila) ने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उपयोगी दवा Remdesivir को रेमडेक (Remdac) ब्रांड नाम से भारतीय बाजार में पेश किया है. कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि रेमडेक की 100 मिलीग्राम की शीशी की कीमत 2,800 रुपये है, जो भारत में उपलब्ध Remdesivir का सबसे सस्ता ब्रांड है. जायडस कैडिला के मुताबिक, यह दवा उसके वितरण नेटवर्क के जरिए पूरे देश में उपलब्ध होगी.

Remdac सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलेगी. कैडिला हेल्थकेयर के प्रबंध निदेशक डॉ. शरविल पटेल ने कहा, ‘‘रेमडैक सबसे सस्ती दवा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोविड-19 के इलाज में अधिक से अधिक मरीजों तक यह दवा पहुंच सके.’’ इस दवा के लिए सक्रिय दवा घटक (एपीआई) की मैन्युफैक्चरिंग समूह की गुजरात स्थित यूनिट में की गई है. जायडस कैडिला कोविड-19 की वैक्सीन बनाने की कोशिश भी कर रही है और ZyCov-D नाम की यह वैक्सीन क्लिनिकल परीक्षण के दूसरे चरण में है.

Zydus Cadila भारत में Remdesivir का जेनेरिक वर्जन लॉन्च करने वाली पांचवीं कंपनी है. इससे पहले Hetero Labs, Cipla, Mylan और Jubilant Life Sciences भी एंटीवायरल दवा Remdesivir का जेनेरिक वर्जन देश में लॉन्च कर चुकी हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मु​ताबिक, 24 घंटे में रिकॉर्ड 66999 नए केस मिलने के बाद भारत में कोविड19 के कुल केस 23,96,637 हो चुके हैं. इसमें से 6,53,622 सक्रिय मामले हैं. जबकि 16,95,982 मरीज कोरोना से रिकवर हो चुके हैं. देश में कोरोना से अभी तक 47,033 मौतें हुई हैं. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार, 12 अगस्त तक कोरोना वायरस के कुल 2,68,45,688 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 8,30,391 सैंपल की टेस्टिंग कल की गई.

