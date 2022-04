Covid-19 Alert: ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2.12 की एंट्री! 1 दिन में 2451 मामले और 56 मौतें, कोरोना हॉटस्पॉट बनी दिल्ली

दिल्ली सहित कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट BA.2.12 की एंट्री होने की बात भी सामने आ रही है.

देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ने लगी है. (File)

Coronavirus India Update Today: देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ने लगी है. बीते 24 घंटों में कुल नए मामले 2451 हो गए हैं. जबकि 1 दिन में 56 मरीजों की मौत भी हुई है. दिल्ली कोविड 19 की हॉट स्पॉट बन गई है. वहीं दिल्ली सहित कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट BA.2.12 की भी एंट्री हो गई है. कोविड 19 की R-Value देश में 1 के पार चली गई है. ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट लोगों से फिर सावधानी बरतने की बात कह रहे हैं. वहीं दिल्ली समेत कुछ राज्यों में गाइडलाइंस भी जारी की गई है. देश में BA.2.12 की हुई एंट्री! राजधानी दिल्ली में अप्रैल महीने में जिन सैंपल्स की जीनोम सिक्वेसिंग की गई उनमें से अधिकतर में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2.12 सामने आया है. दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में हालिया बढ़ोतरी के पीछे यह एक वजह हो सकती है. अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक यह वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है और तेजी से फैलता है. उधर INSACOG ने कहा है कि ओमिक्रॉन का एक और सब वेरिएंट BA.2.12.1 भी दिल्ली के सैंपल में पाया गया है. हालांकि, इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. बता दें कि अमेरिका में हाल के दिनों में कोरोना के मामले बढ़ने के पीछे यही नया रूप है. 1 दिन में 2451 नए मामले, 56 मौतें इस बीच, देश में कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं. पिछले 24 घंटे में कोरोना 2451 नए मामले सामने आए हैं. वहीं 56 मरीजों की इसके चलते मौत हो गई है. एक दिन पहले देश में 2,067 नए केस आए थे और 40 डेथ हुई थी. जबकि 19 अप्रैल को 1247 नए केस आए थे. देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 14241 हो गई है. अबतक 5222116 मरीजों की कोरोना वायरस के चलते मौत हुई है. कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का आंकड़ा 18726515 पहुंच गया है. दिल्ली में बढ़ा कोरोना का डर दिल्ली में 1 दिन में 965 नए मामले सामने आए हें. 1 दिन पहले यह मामले 1000 से ज्यादा थे. जबकि मंगलवार को दिल्ली में इसके कुल 632 मामले आए थे. दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया है. ऐसा ना करने पर 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 4.7 फीसदी के करीब है. R-वैल्यू 1 के ऊपर देश में रिप्रोडक्शन यानी R-वैल्यू 1 के ऊपर पहुंच गई है. इसका मतलब है कि संक्रमण देश में तेजी से फैल रहा है. R-वैल्यू संक्रमण की स्थिति को दिखाती है. इसके एक से अधिक होने का मतलब है कि एक संक्रमित व्यक्ति एक से अधिक लोगों को संक्रमित कर रहा है. एक से अधिक R-वैल्यू होने पर सक्रिय मामले बढ़ते हैं.

