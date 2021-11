Covid Vaccination: कोरोना वैक्सीन लगवा चुके ग्राहकों को ही मिले तेल, इस फरमान पर पेट्रोल पंपों ने की ये मांग

Covid Vaccination: दुनिया भर में कई स्थानों पर कोरोना वैक्सीन को लगभग अनिवार्य बनाया जा चुका है. कई जगहों पर तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए वैक्सीन की कम से एक डोज या फुल वैक्सीनेशन होना जरूरी है. महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात करें तो यहां जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि सिर्फ उन्हें ही तेल दिया जाए जिन्होंने कम से कम एक डोज लगवा चुका हो. इस पर पेट्रोल पंप डीलर्स ने मांग की है कि उन्हें अपने आउटलेट पर ग्राहकों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने के लिए मैनपॉवर मुहैया कराया जाए.

औरंगाबाद पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सेक्रेटरी अकील अब्बास ने बुधवार को एक वीडियो मैसेज में कहा कि जिला प्रशासन को पेट्रोल पंपों पर वैक्सीनेशन सेंटर्स शुरू करने चाहिए. अब्बास ने कहा कि इसके लिए जिला प्रशासन को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध करा दिया जाएगा.

औरंगाबाद के कलेक्टर सुनील चवन ने पेट्रोल पंपों के अथॉरिटी को निर्देश दिया कि जब कोई ग्राहक तेल खरीदने आए तो पहले उनका वैक्सीन प्रमाणपत्र चेक किया जाए. आदेश के मुताबिक अगर किसी ग्राहक ने वैक्सीन को कोई डोज नहीं ली है तो पेट्रोल पंप पर मौजूद स्टॉफ उन्हें नजदीकी वैक्सीनेशन केंद्रों की जानकारी मुहैया कराए.

जिला प्रशासन के इस आदेश पर अब्बास ने कहा कि यह बहुत मुश्किल काम है. ग्राहक अपने सर्टिफिकेट के साथ पेट्रोल पंपों पर नहीं आते हैं. अब्बास ने सुझाव दिया है कि पेट्रोल पंपों पर वैक्सीनेशन केंद्र बनवाया जाए. अगर कोई ऐसा शख्स आता है जिसने वैक्सीन की डोज नहीं ली है तो उसे पेट्रोल पंप पर ही इसकी डोज दी जा सकेगी. अब्बास ने कहा कि पेट्रोल पंपों पर वैक्सीनेशन केंद्र स्थापित करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जिला प्रशासन को मुहैया कराया जाएगा. वैक्सीन को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा दी सकती है. औरंगाबाद पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने जिला प्रशासन से मैनपॉवर की मांग की जो ग्राहकों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक कर सके. इसके अलावा उन्होंने ग्राहकों से तेल खरीदते समय अपना वैक्सीन प्रमाणपत्र साथ रखने का अनुरोध किया है.

