Covid Vaccine: विदेश जाने के लिए Booster Dose की मिली मंजूरी, CoWIN पर जल्द शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

Covid Vaccine Booster Dose: केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों व स्टूडेंट्स को बूस्टर डोज लेने की मंजूरी दे दी है.

अब तक तीन करोड़ से अधिक बूस्टर डोज भारतीयों को लगाई जा चुकी है. (Image- IE)

Covid Vaccine Booster Dose: विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है.केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों व स्टूडेंट्स को प्रिकॉशन डोज/बूस्टर डोज (Precaution Dose/Booster Dose) लेने की मंजूरी दे दी है. केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. मांडविया के ट्वीट के मुताबिक डेस्टिनेशन कंट्री के गाइडलाइंस की जरूरतों के मुताबिक भारतीय नागरिक और स्टूडेंट्स विदेश यात्रा के लिए बूस्टर डोज लगवा सकते हैं. उन्होंने ट्वीट में जानकारी दी कि जल्द ही यह नई सुविधा कोविन पोर्टल (Cowin Portal) पर उपलब्ध हो जाएगा. Indian citizens & students travelling overseas can now take the precaution dose as required by the guidelines of the destination country.



This new facility will be available soon on the CoWIN portal. — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) May 12, 2022 अब तक तीन करोड़ से अधिक लग चुकी है बूस्टर डोज

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अब तक 190.83 करोड़ टीके लग चुके हैं. वहीं बूस्टर डोज की बात करें तो केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक तीन करोड़ से अधिक बूस्टर डोज भारतीयों को लगाई जा चुकी है. ये आंकड़े आज (12 मई) सुबह 7 बजे तक के हैं.भारत में कोरोना केसेज की बात करें तो इसके 19067 एक्टिव केसेज हैं. Income Tax: छोटे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, नहीं खुलेंगे 6 साल पुराने मामले, क्या है लिमिट 18 साल से ऊपर सभी के लिए बूस्टर डोज उपलब्ध

भारत में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी लोगों के लिए उपलब्ध है. हालांकि बूस्टर डोज लगवाने के लिए अहम शर्त ये है कि दूसरी खुराक के बाद नौ महीने बीत चुके हों. देश भर में वैक्सीनेशन कार्यक्रम पिछले साल 2021 में 16 जनवरी को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया था. पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया गया था और इसके बाद धीरे-धीरे 12 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को शामिल किया गया. इस साल बूस्टर डोज को भी चरणबद्ध तरीके से मंजूरी दी गई और पहले हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ-साथ 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों को इसमें शामिल किया गया. 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के किसी भी शख्स को 10 अप्रैल 2022 से निजी वैक्सीनेशन केंद्रों पर तीसरी डोज लगवाने की मंजूरी मिली.

