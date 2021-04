Covid-19 Vaccination: 18 साल से अधिक उम्र वालों का हो वैक्सीनेशन, IMA ने सरकार को दिए सुझाव

Covid Vaccination above 18years age: देश भर में कोरोना महामारी का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है. इसे देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम में तेजी लाई जाए और 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगवाने की मंजूरी दी जाए. इस समय केंद्र सरकार ने 45 वर्ष की उम्र के अधिक के सभी शख्स को Corona Vaccine लगवाने की मंजूरी दे दी है और 1 अप्रैल से 45 वर्ष की उम्र के लोग अपनी नजदीकी केंद्र पर जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए कोरोना वैक्सीन की डोज लगवा सकते हैं.

Indian Medical Association writes to Prime Minister Narendra Modi suggests “gearing up of COVID19 vaccination drive with immediate effect and permit those above 18 years to receive vaccine”. pic.twitter.com/1mMpfC5e4y

Delhi Night Curfew: दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का एलान, नहीं लगेगा लॉकडाउन

देश में कोरोना वायरस का कहर थम नहीं रहा है. कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगातार डरा रही है. दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बीते 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 96982 नए मामले सामने आए हैं. वहीं इस दौरान 446 लोगों की मौत हो गई है. स्वास्थ मंत्रालय के अनुसार देश में संक्रमण के अबतक कुल मामले 12,686,049 पहुंच गए हैं. कुल मामलों का 5.89 फीसदी एक्टिव केस हैं. देश में एक्टिव केस की संख्या 7,88,223 हो गई है. 24 घंटों के अंदर 50143 रिकवरी हुई है. कुल रिकवर्ड केस 1,17,32,279 हो गए हैं. 446 नई मौतों के बाद देश में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,65,547 पहुंच गई है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.