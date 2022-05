Bill Gates Covid Positive: माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स हुए कोरोना पॉजिटिव, भारत में आए 2900 नए मामले

Bill Gates Covid Positive: माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को कोरोना हो गया है.

लंबे समय तक दुनिया के सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स ने अपने कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी साझा की है. (Image- Reuters)

Bill Gates Covid Positive: माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स (Bill Gates) को कोरोना हो गया है. उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. ट्वीट के मुताबिक उन्हें मामूली लक्षण हैं और वे विशेषज्ञों की सलाह पर आइसोलेट हैं. उन्होंने कहा कि उनके लिए बेहतर यह रहा कि उनका वैक्सीनेशन हो चुका है और टेस्टिंग व बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक बेहतर पहुंच है. वही भारत की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,897 केसेज सामने आए हैं और इसके साथ ही भारत में अब तक कोरोना के 4,31,10,586 केसेज सामने आ चुके हैं. हालांकि एक्टिव केसेज गिरकर 19,494 रह गए हैं. Indain Railway News, Baby Berth: बच्चों के साथ सफर करना हुआ आसान, रेलवे ने शुरू की ‘बेबी बर्थ’ की पहल, जानिए कैसे होगा अलॉटमेंट महामारी से लड़ाई के खिलाफ गेट्स ने जताई प्रतिबद्धता

लंबे समय तक दुनिया के सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स ने अपने कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी साझा करते हुए वैक्सीनेटेड और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के एक्सेस पर खुद को खुशनसीब बताया. इसके अलावा उन्होंने कहा कि गेट्स फाउंडेशन की टीम में जिसमें वह खुद शामिल हैं, यह सुनिश्चित करेगी कि अब किसी को भी महामारी का दोबारा सामना न करना पड़े. I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again. — Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022 भारत में एक दिन में आए ढाई हजार से अधिक केस भारत की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2897 केसेज सामने आए और अब तक देश भर में 4,31,10,586 केसेज सामने आ चुके हैं. हालांकि एक्टिव केसेज गिरकर 19,494 रह गए हैं. पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 54 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 5,24,157 की जान जा चुकी है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सुबह 8 बजे आंकड़े जारी करता है.

