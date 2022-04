Covid News Updates: दिल्ली में बिना मास्क पकड़े गए तो भरना होगा जुर्माना, जानिए कितनी ढीली होगी जेब?

Covid News Updates: दिल्ली में अब मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना भरना पड़ेगा.

कोरोना के नए केसेज में एक बार उछाल को देखते हुए दिल्ली में एक बार फिर मास्क को अनिवार्य कर दिया है. (Image- Reuters)

Covid News Updates: कोरोना के नए केसेज में एक बार उछाल को देखते हुए दिल्ली में एक बार फिर मास्क को अनिवार्य कर दिया है. कोरोना के बढ़ते मामले के चलते डीडीएमए (दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मास्क को अनिवार्य करते हुए इसके उल्लघंन पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया है. अब दिल्ली में पब्लिक प्लेसेज पर बिना मास्क के पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. दिल्ली में पिछले 4 घंटे में 632 नए कोरोना केसेज सामने आए हैं. हालांकि दिल्ली सरकार ने अभी इसका ऑफिशियल आर्डर नहीं जारी किया है और जल्द ही इसके जारी होने की उम्मीद है. स्कूल नहीं होंगे बंद

ऑफिशियल्स के मुताबिक डीडीएमए ने अपनी बैठक में बिना मास्क पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाए जाने के अलावा स्कूलों को बंद नहीं करने का भी फैसला किया है. हालांकि स्कूलों को लेकर विशेषज्ञों से बातचीत के बाद अलग स्टैंडर्ड ऑपरेटिग प्रोसीजर लाने की बात कही है. Netflix Loses Subscribers: रूस-यूक्रेन जंग से नेटफ्लिक्स को तगड़ा झटका, इन 4 वजहों ने बिगाड़ी OTT प्लेटफॉर्म की चाल डेली केसेज में तेज उछाल

देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं. पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना संक्रमण के 2067 नए केसेज सामने आए हैं. एक दिन पहले से इसकी तुलना करें तो डेली केसेज में 65 फीसदी का उछाल आया है. देश भर में कोरोना के 12340 एक्टिव केसेज हैं. कोरोना के चलते देश भर में अब तक 5,22,006 की मौत हुई है जिसमें 40 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है. ये आंकड़े सुबह आठ बजे हेल्थ मिनिस्ट्री जारी करती है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वीकली पॉजिटिवटी रेट 0.38 फीसदी और डेली पॉजिटिवटी रेट 0.49 फीसदी है. (इनपुट: पीटीआई, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ट्विटर हैंडर)

